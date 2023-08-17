В Нарве пройдет большое шоу авто- и мототехники

Организатором шоу ретро- и кастомной техники выступил нарвский мотоклуб "Magnum MC". Представляющий его Александр Брокк рассказал, что ими задумана выставка с международным влиянием, на которой демонстрируются навыки и ремесла реставраторов мотоциклов и автомобилей.

В большом выставочном пространстве бизнес-центра "Narova" будет представлена разнообразная техника - от сделанных на заказ мотоциклов и спецтехники до серийных ретроавтомобилей и мотоциклов. Возраст некоторых экземпляров, по словам Брокка, превышает 85 лет.

Это мероприятие для туристов и жителей города предполагает посещение всей семьей, для детей и молодежи подготовлены мастер-классы и аттракционы. Все гости смогут увидеть работу мини-мастерских по созданию мотоциклов на заказ, познакомиться с трудоемким процессом реставрации старой техники, послушать мнения экспертов и вообще пообщаться с владельцами автомобилей и мотоциклов.

- Хотелось бы подчеркнуть, что подобные мероприятия необходимы для того, чтобы заинтересованные в мото- и автоиндустрии люди из Эстонии и не только могли сотрудничать, делиться своими знаниями и передовым опытом в данной сфере, - объяснил Брокк.

В течение всего дня на сцене будет идти концертная программа с участием рижской группы "O"Morales" и местной команды "Favorit". Также будет тематическое кафе "Магнум".