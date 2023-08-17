Курировать новые отрасли VKG будет бывший канцлер Министерства окружающей среды

Он начнет работать в компании в конце августа, сообщила в четверг пресс-служба предприятия.

В его сферу ответственности войдет поддержка в регулятивных отношениях новых проектов развития VKG, в том числе проектов производства биопродуктов и экономики замкнутого цикла.

Меэлис Мюнт, работавший в Министерстве окружающей среды с 2008 по 2023 годы, занимал ряд высоких должностей включая должность руководителя отдела климата и радиации, вице-канцлера по вопросам климата и внешним связям, а также канцлера. Он окончил Таллиннский технический университет по специальности "транспортная техника".

"Влияние внедрения различных климатических политик особенно сильно ощущает на себе основной бизнес VKG, то есть производство сланцевого масла. Однако и при разработке новых проектов в сфере производства биопродуктов и экономики замкнутого цикла мы должны постоянно следить за тем, чтобы они соответствовали будущей регулятивной среде. Для крупного промышленного предприятия немыслимо реализовывать проекты развития и планировать новые инвестиции без участия соответствующих экспертов, знающих регуляции вдоль и поперёк", — пояснил глава VKG Ахти Асманн.