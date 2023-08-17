Курировать новые отрасли VKG будет бывший канцлер Министерства окружающей среды

Руководителем регулятивных отношений для новых промышленных проектов концерна Viru Keemia Grupp (VKG) станет бывший канцлер Министерства окружающей среды Меэлис Мюнт.
Он начнет работать в компании в конце августа, сообщила в четверг пресс-служба предприятия.
В его сферу ответственности войдет поддержка в регулятивных отношениях новых проектов развития VKG, в том числе проектов производства биопродуктов и экономики замкнутого цикла.
Меэлис Мюнт, работавший в Министерстве окружающей среды с 2008 по 2023 годы, занимал ряд высоких должностей включая должность руководителя отдела климата и радиации, вице-канцлера по вопросам климата и внешним связям, а также канцлера. Он окончил Таллиннский технический университет по специальности "транспортная техника".
"Влияние внедрения различных климатических политик особенно сильно ощущает на себе основной бизнес VKG, то есть производство сланцевого масла. Однако и при разработке новых проектов в сфере производства биопродуктов и экономики замкнутого цикла мы должны постоянно следить за тем, чтобы они соответствовали будущей регулятивной среде. Для крупного промышленного предприятия немыслимо реализовывать проекты развития и планировать новые инвестиции без участия соответствующих экспертов, знающих регуляции вдоль и поперёк", — пояснил глава VKG Ахти Асманн.
"Центральная идея зелёной реформы заключается в том, что через внедрение проектов, поддерживающих сохранение окружающей среды и климата, мы направляем экономику к новому росту. Ярким примером являются проекты, инициированные VKG. Планируемые инвестиции, связанные с этими проектами, создадут сотни новых рабочих мест и поддержат развитие экономики Ида-Вирумаа и всей Эстонии. Тем не менее, важно помнить, что зелёный переход не должен происходить слишком быстро, чтобы не подорвать чувство социальной защищённости людей", — сказал Меэлис Мюнт.
"Многолетний опыт работы Меэлиса Мюнта в сфере охраны окружающей среды, безусловно, позволит VKG находить при реализации новых проектов наилучшие решения для всех заинтересованных сторон. Такой подход способствует успеху проектов, способствующих достижению государственных целей в области более эффективного обогащения древесины и развития экономики замкнутого цикла", — подчеркнул Асманн.
VKG проводит планирование комплекса по производству биопродуктов в Ида-Вирумаа. Комплекс позволит на месте обогащать балансовую древесину, образующуюся в Эстонии в качестве отходов лесопользования. Подготовительный этап проекта находится на стадии предварительного выбора места, наиболее подходящего с точки зрения воздействия на окружающую среду. В ближайшие полтора года будет проведена оценка воздействия на окружающую среду, а также пройдут общественные обсуждения. После этого будет принято решение о пригодности места для реализации проекта. Комплекс по производству биопродуктов позволит создать в регионе 250 непосредственных и 1000 косвенных рабочих мест. В случае успешной реализации планируется завершить проект к 2027 году.
Кроме того, VKG планирует построить в Ида-Вирумаа завод по химической переработке пластиковых отходов. В результате этих инвестиций Эстония сможет перерабатывать большую часть образующихся в Эстонии пластиковых отходов. Завод будет обеспечивать работой более 50 человек. Ориентировочный срок реализации проекта – 2026 год.