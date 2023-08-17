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Курировать новые отрасли VKG будет бывший канцлер Министерства окружающей среды

Эрик Калда
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Меэлис Мюнт.
Меэлис Мюнт. Фото: Remo Tõnismäe

Руководителем регулятивных отношений для новых промышленных проектов концерна Viru Keemia Grupp (VKG) станет бывший канцлер Министерства окружающей среды Меэлис Мюнт.

Он начнет работать в компании в конце августа, сообщила в четверг пресс-служба предприятия.

В его сферу ответственности войдет поддержка в регулятивных отношениях новых проектов развития VKG, в том числе проектов производства биопродуктов и экономики замкнутого цикла.

Меэлис Мюнт, работавший в Министерстве окружающей среды с 2008 по 2023 годы, занимал ряд высоких должностей включая должность руководителя отдела климата и радиации, вице-канцлера по вопросам климата и внешним связям, а также канцлера. Он окончил Таллиннский технический университет по специальности "транспортная техника".

"Влияние внедрения различных климатических политик особенно сильно ощущает на себе основной бизнес VKG, то есть производство сланцевого масла. Однако и при разработке новых проектов в сфере производства биопродуктов и экономики замкнутого цикла мы должны постоянно следить за тем, чтобы они соответствовали будущей регулятивной среде. Для крупного промышленного предприятия немыслимо реализовывать проекты развития и планировать новые инвестиции без участия соответствующих экспертов, знающих регуляции вдоль и поперёк", — пояснил глава VKG Ахти Асманн.

"Центральная идея зелёной реформы заключается в том, что через внедрение проектов, поддерживающих сохранение окружающей среды и климата, мы направляем экономику к новому росту. Ярким примером являются проекты, инициированные VKG. Планируемые инвестиции, связанные с этими проектами, создадут сотни новых рабочих мест и поддержат развитие экономики Ида-Вирумаа и всей Эстонии. Тем не менее, важно помнить, что зелёный переход не должен происходить слишком быстро, чтобы не подорвать чувство социальной защищённости людей", — сказал Меэлис Мюнт.

"Многолетний опыт работы Меэлиса Мюнта в сфере охраны окружающей среды, безусловно, позволит VKG находить при реализации новых проектов наилучшие решения для всех заинтересованных сторон. Такой подход способствует успеху проектов, способствующих достижению государственных целей в области более эффективного обогащения древесины и развития экономики замкнутого цикла", — подчеркнул Асманн.

VKG проводит планирование комплекса по производству биопродуктов в Ида-Вирумаа. Комплекс позволит на месте обогащать балансовую древесину, образующуюся в Эстонии в качестве отходов лесопользования. Подготовительный этап проекта находится на стадии предварительного выбора места, наиболее подходящего с точки зрения воздействия на окружающую среду. В ближайшие полтора года будет проведена оценка воздействия на окружающую среду, а также пройдут общественные обсуждения. После этого будет принято решение о пригодности места для реализации проекта. Комплекс по производству биопродуктов позволит создать в регионе 250 непосредственных и 1000 косвенных рабочих мест. В случае успешной реализации планируется завершить проект к 2027 году.

Кроме того, VKG планирует построить в Ида-Вирумаа завод по химической переработке пластиковых отходов. В результате этих инвестиций Эстония сможет перерабатывать большую часть образующихся в Эстонии пластиковых отходов. Завод будет обеспечивать работой более 50 человек. Ориентировочный срок реализации проекта – 2026 год.

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