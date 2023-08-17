Горсобрание Нарвы поддержало сохранение красных улиц, отрицая оккупацию

Горсобранию были представлены два альтернативных проекта.

Одним из них был проект, подготовленный городской управой, который предусматривал переименование семи неподходящих названий улиц. 5 депутатов проголосовало за, 8 против и 3 воздержались.

Второй проект, представленный Ириной Янович, предусматривал сохранение имен 4 героев Советского Союза, воевавших в рядах Красной Армии.

Содокладчиком по этому законопроекту выступил юрист Александр Гамазин, который утверждал, что постановление министра не основано на серьезном анализе, позволяющем утверждать, что эти имена неуместны. По словам Гамазина, Эстония не могла быть оккупирована в период с 1944 по 1991 год, утверждая, что в противном случае ни декларация о суверенитете, объявленная в 1988 году, ни последующая декларация о независимости не могли иметь место.

10 депутатов высказались за сохранение красных улиц, 5 - против и 2 - воздержались.

В горсобрание Нарвы входят 32 депутата.

Проект постановления регионального министра Мадиса Калласа о новых названиях для пяти улиц в городе Нарва рассматривается в эти дни в государственной инфосистеме проектов. Текст постановления подписан Калласом 4 августа. До 21 августа включительно собираются согласования и мнения.

Уже объявлено, в том числе на городском веб-сайте Нарвы, что пять улиц, согласно проекту постановления министра, сменят свои названия с 1 сентября. Улица Алексея Юханова станет улицей Вяйке-Раквере, улица Арсентия Бастракова - улицей Масина, улица Игоря Графова - улицей Мадизе, улица Михаила Горбача - улицей Сеэдри, улица 26 Июля - улицей Юули.

Нынешние старые названия признаны государством несовместимыми с историей и культурой Эстонии, а значит, не соответствующими требованиям Закона о географических названиях. Устранение этого несоответствия находится в компетенции Министерства регионального развития и сельского хозяйства Эстонии, о чем и распорядился региональный министр Мадис Каллас.

- Я основываюсь на мнении соответствующих экспертов. Придерживаюсь мнения, что эти имена неуместны на территории Эстонии, - прокомментировал Каллас.