примут не всех желающих ⟩ В новой школе Йыхви большой наплыв

Новое здание школы, открытое в Йыхви в январе этого года, рассчитано на 510 учеников, а в прошлом учебном году в нем училось 550 детей. Однако сейчас желающих стало еще больше, и школа не может принять всех. Не помогает и увеличение классных комплектов до 28 человек, а больше классы вместить не могут.