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примут не всех желающих ⟩ В новой школе Йыхви большой наплыв

Эрик Калда
, журналист
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В нынешнем январе Йыхвиская основная школа переехала в новое здание, и уже тогда здесь было больше детей, чем на самом деле предусмотрено. В новом учебном году наплыв здесь продолжается.
В нынешнем январе Йыхвиская основная школа переехала в новое здание, и уже тогда здесь было больше детей, чем на самом деле предусмотрено. В новом учебном году наплыв здесь продолжается. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В начале этого учебного года в Йыхвискую основную школу настолько большой наплыв, что школа не может принять всех желающих. Самоуправление заверяет, что йыхвиским детям места хватит, но много желающих также из соседних самоуправлений, и зачастую их трудно отличить только по прописке.

Новое здание школы, открытое в Йыхви в январе этого года, рассчитано на 510 учеников, а в прошлом учебном году в нем училось 550 детей. Однако сейчас желающих стало еще больше, и школа не может принять всех. Не помогает и увеличение классных комплектов до 28 человек, а больше классы вместить не могут.

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