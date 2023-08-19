Главным врачом Ида-Вируской центральной больницы выбрали Пилле Летюку, председателя правления выбрать не удалось

- Кандидаты были из разных городов страны, представляли разные медицинские специальности, - комментирует он. - Невролога и клинического специалиста Пилле Летюку выбрали единогласно, так как системный специалист - долгое время работает в Нарве, знает специфику региона. С 2006 по 2021 год была главным врачом Нарвской больницы, более десяти лет входила в правление Нарвской больницы. С 2021-го работает в Ида-Вируской центральной больнице. К работе в новой должности приступит с 1 сентября и станет членом правления больницы. Хотя сейчас находится в отпуске, но обещает, что до 31 августа успеет войти в курс дел.