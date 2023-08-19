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Главным врачом Ида-Вируской центральной больницы выбрали Пилле Летюку, председателя правления выбрать не удалось

Ирина Кивисельг
, журналист
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Невролог Пилле Летюка много лет работает в Ида-Вирумаа и хорошо знает ситуацию в регионе, это поможет ей быстрее войти в курс дела в новой должности главного врача.
Невролог Пилле Летюка много лет работает в Ида-Вирумаа и хорошо знает ситуацию в регионе, это поможет ей быстрее войти в курс дела в новой должности главного врача. Фото: Narva Haigla

В среду, 16 августа, совет Ида-Вируской центральной больницы назвал имя нового главного врача - им стала Пилле Летюка. Нового председателя правления выбрать сразу не удалось.

В конкурсе участвовали четыре кандидата. По словам председателя совета Антона Диева, все они отвечали требованиям, представили достойные программы видения и пришли на собеседование.

- Кандидаты были из разных городов страны, представляли разные медицинские специальности, - комментирует он. - Невролога и клинического специалиста Пилле Летюку выбрали единогласно, так как системный специалист - долгое время работает в Нарве, знает специфику региона. С 2006 по 2021 год была главным врачом Нарвской больницы, более десяти лет входила в правление Нарвской больницы. С 2021-го работает в Ида-Вируской центральной больнице. К работе в новой должности приступит с 1 сентября и станет членом правления больницы. Хотя сейчас находится в отпуске, но обещает, что до 31 августа успеет войти в курс дел.

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