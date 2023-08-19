Марис Тоомель: Самоуправления должны проявить инициативу, чтобы повысить качество управления образованием и культуру сотрудничества

"Проведенный в 2022 году опрос показал, что среди школьных руководителей только 25% считают наиболее важным сотрудничество с владельцем школы, а среди владельцев школ сотрудничество с местными руководителями образования считают очень важным 69%". Марис Тоомель, йыхвиский волостной старейшина

Требовательность школьных руководителей относительно того, чтобы владелец школы был способен на содержательные действия, понятна. Мы подтверждаем, что делаем тут успехи как владелец школы. Руководимые Министерством образования и науки, а также Союзом городов и волостей Эстонии программы развития самоуправленческих руководителей образования наверняка увеличили способность самоуправлений, идет также составление новых программ развития.

Проведенный в 2022 году опрос показал, что если среди школьных руководителей только 25% считают наиболее важным сотрудничество с владельцем школы, то среди владельцев школ сотрудничество с местными руководителями образования считают очень важным 69% ("Lauristin & Saar", 2022). Результат опроса подтверждает, что мы нуждаемся в общем обсуждении того, почему владельцы школ считают сотрудничество со школьными руководителями важным, а также как сблизить действующие взгляды и понятия. Трийн Пярна (одна из составителей статьи) и Кятлин Такк, защитившая в Таллиннском университете магистерскую работу "Сеть сотрудничества руководителей образования в местном самоуправлении", разработали инструктивный материал о том, опираясь на какие научные основы и эмпирические исследования можно сделать более содержательной работу сети руководителей образования на местном уровне. Повторюсь здесь еще раз, что очень важна также беседа по развитию между владельцем школы и школьным руководителем. Конструктивное общение со всеми сторонами системы помогает увеличить эффективность сотрудничества, а также быстрее решать проблемы.