В последний день мая этого года в передаче "Vikerhommik" на "Vikerraadio" слово получили бывший руководитель школы Лихула Сирет Кесккюла и нынешний руководитель школы Хяэдемеэсте Эгле Румберг. Школьные руководители выразили недовольство тем, что сотрудничество между местными самоуправлениями, то есть владельцами большинства школ, и школьными руководителями недостаточное.
Марис Тоомель: Самоуправления должны проявить инициативу, чтобы повысить качество управления образованием и культуру сотрудничества
Это важно, что школьные руководители подняли настолько важную тему. Я считаю, что пространства для развития сотрудничества между владельцами школ и школьными руководителями предостаточно и пора перевернуть новую страницу в осмыслении содержательного сотрудничества. Это подтверждает также совместно поставленная нами цель образования, указанная в программе развития сферы образования до 2035 года: компетентные и мотивированные учителя/директора, разнообразная учебная среда и ориентированное на ученика обучение.
Увеличение роли самоуправления как в партийной политике, так и в политике в разных сферах влияет также на сотрудничество со школьными руководителями. Необходимость содержательных бесед по развитию осознали по меньшей мере половина владельцев школ. Это подтверждает и тот факт, что в 2021 году беседы по развитию со всеми школьными руководителями провели 33 самоуправления, а восемь самоуправлений провели беседы по развитию по меньшей мере с половиной из них.
На примере Йыхвиской волости можно подтвердить, что беседы по развитию между владельцем школы и школьным руководителем разрешали чаяния сторон, в том числе с точки зрения развития как школьного руководителя, так и сущности школьной учебной работы. Образовательная инфраструктура Йыхви в порядке: школы, детсады реновированы и построены. Впредь надо будет делать большой упор на содержательное развитие, на деятельность.
Хотя способность местных самоуправлений осознавать тему оценки и развития школьных руководителей различается, обновленные программы развития многих самоуправлений подтверждают, что достигнуты договоренности о важности оценки учителей и школьных руководителей, развития и ценностных пакетов.
"Проведенный в 2022 году опрос показал, что среди школьных руководителей только 25% считают наиболее важным сотрудничество с владельцем школы, а среди владельцев школ сотрудничество с местными руководителями образования считают очень важным 69%".
Марис Тоомель, йыхвиский волостной старейшина
Требовательность школьных руководителей относительно того, чтобы владелец школы был способен на содержательные действия, понятна. Мы подтверждаем, что делаем тут успехи как владелец школы. Руководимые Министерством образования и науки, а также Союзом городов и волостей Эстонии программы развития самоуправленческих руководителей образования наверняка увеличили способность самоуправлений, идет также составление новых программ развития.
Проведенный в 2022 году опрос показал, что если среди школьных руководителей только 25% считают наиболее важным сотрудничество с владельцем школы, то среди владельцев школ сотрудничество с местными руководителями образования считают очень важным 69% ("Lauristin & Saar", 2022). Результат опроса подтверждает, что мы нуждаемся в общем обсуждении того, почему владельцы школ считают сотрудничество со школьными руководителями важным, а также как сблизить действующие взгляды и понятия. Трийн Пярна (одна из составителей статьи) и Кятлин Такк, защитившая в Таллиннском университете магистерскую работу "Сеть сотрудничества руководителей образования в местном самоуправлении", разработали инструктивный материал о том, опираясь на какие научные основы и эмпирические исследования можно сделать более содержательной работу сети руководителей образования на местном уровне. Повторюсь здесь еще раз, что очень важна также беседа по развитию между владельцем школы и школьным руководителем. Конструктивное общение со всеми сторонами системы помогает увеличить эффективность сотрудничества, а также быстрее решать проблемы.
Нам нужна активная позиция школьных руководителей, чтобы в сотрудничестве с владельцем школы двигаться к решениям задач. Это свидетельствует о готовности сотрудничать по существу. Роль местных самоуправлений состоит в том, чтобы обращать больше внимания на мотивирование школьных руководителей при управлении изменениями в образовании по существу, начиная с того, чтобы обращать внимание на малые и большие успехи, выражать признательность и поддерживать. Совместно согласовав ожидания владельца школы и школьного руководителя относительно сути школы, руководства школой и внедрения изменившегося подхода к обучению, мы докажем как самим себе, так и другим, что мы в состоянии повысить качество управления образованием и культуру сотрудничества.