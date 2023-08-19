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Исследуют мир кинематографа

Ирина Кивисельг
, журналист
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"KinoFF". Кохтла-Ярвеский центр культуры. Снимок иллюстративный.
"KinoFF". Кохтла-Ярвеский центр культуры. Снимок иллюстративный. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В творческом онлайн-лагере "ShootShorts", который третий раз проводится в рамках ида-вирумааского кинофестиваля "KinoFF", с 15 августа приступили к занятиям 150 участников из разных стран мира.

Молодые киноманы вместе исследуют мир кинематографа, развивают свои навыки и создают неповторимые впечатления. Они изучают различные аспекты создания фильмов, от идеи до сценария, съемок и монтажа.

С участниками лагеря делятся опытом высококвалифицированные лекторы и профессионалы кинематографа - театральный и кинопродюсер, программный директор "KinoFF" Наталья Маченене, режиссер и художник Анита Кремм, режиссер игрового и документального кино Вера Пирогова, сценарист и режиссер Андреас Дорошук и другие.

Интерес огромен, а фильмы, снятые на прошлых курсах, уже получают призы на кинофестивалях.

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Культура
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