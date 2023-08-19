В творческом онлайн-лагере "ShootShorts", который третий раз проводится в рамках ида-вирумааского кинофестиваля "KinoFF", с 15 августа приступили к занятиям 150 участников из разных стран мира.
Молодые киноманы вместе исследуют мир кинематографа, развивают свои навыки и создают неповторимые впечатления. Они изучают различные аспекты создания фильмов, от идеи до сценария, съемок и монтажа.
С участниками лагеря делятся опытом высококвалифицированные лекторы и профессионалы кинематографа - театральный и кинопродюсер, программный директор "KinoFF" Наталья Маченене, режиссер и художник Анита Кремм, режиссер игрового и документального кино Вера Пирогова, сценарист и режиссер Андреас Дорошук и другие.
Интерес огромен, а фильмы, снятые на прошлых курсах, уже получают призы на кинофестивалях.