Fortaco открывает в Нарве новое производство

Fortaco Estonia OÜ и Systemair AS подписали соглашение, согласно которому Fortaco Estonia расширит свою деятельность за счет здания Well Technology, принадлежащего Systemair, которое находится в промпарке Kadastiku в Нарве.

Благодаря этой сделке Fortaco Estonia расширит свои производственные мощности на 8 000 квадратных метров в дополнение к нынешним 35 000 квадратных метров, расположенным в центре Нарвы.

Помимо расходов на недвижимость и инфраструктуру, Fortaco планирует инвестировать около 7 миллионов евро в современную производственную линию, включающую оборудование для предварительной обработки, сварочные роботы и обрабатывающие центры, включая покраску, чтобы предлагать уникальные решения для производства сложных стальных изделий.

Инвестиции находятся на последнем этапе процесса получения поддержки EAS и являются частью инвестиционной программы Ида-Вирумаа, сообщила компания.

Расширение обеспечит работой около 40-50 новых сотрудников, соответствующий процесс найма уже идет. Количество сотрудников Fortaco Eesti вместе с новым производственным помещением превышает 700 человек.