ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Мыза Кукрузе

Когда 18 лет назад начали восстанавливать мызу, тогдашняя Кохтлаская волость продала свои акции Уйкалаской свалки, чтобы получить деньги. Однако этого оказалось недостаточно для реализации всех идей. Когда мыза открылась в 2010 году, было много новых планов. К сожалению, оказалось, что содержание мызы - дорогое удовольствие, и когда в ходе административной реформы 2017 года Кохтлаская волость объединилась с Тойла, новые муниципальные власти поняли, что здесь так просто не заработать, и каждый год из кармана налогоплательщика приходилось изымать 30000 евро, чтобы поддерживать работу комплекса. Но на развитие и инвестиции тут денег не было.