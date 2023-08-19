ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Мыза Кукрузе

Управляющее Полярной мызой Кукрузе целевое учреждение сообщило на этой неделе, что с сентября закроет двери мызы для посетителей, и предложило ликвидировать целевое учреждение. Это знаменует собой завершение многолетних усилий по поиску новой жизни и содержания для исторического комплекса, построенного в первой половине XV века.
Когда 18 лет назад начали восстанавливать мызу, тогдашняя Кохтлаская волость продала свои акции Уйкалаской свалки, чтобы получить деньги. Однако этого оказалось недостаточно для реализации всех идей. Когда мыза открылась в 2010 году, было много новых планов. К сожалению, оказалось, что содержание мызы - дорогое удовольствие, и когда в ходе административной реформы 2017 года Кохтлаская волость объединилась с Тойла, новые муниципальные власти поняли, что здесь так просто не заработать, и каждый год из кармана налогоплательщика приходилось изымать 30000 евро, чтобы поддерживать работу комплекса. Но на развитие и инвестиции тут денег не было.
Содержание мыз почти нигде в Эстонии не окупается и в общем случае собственнику приходится доплачивать. Сомнительно, что делать это за счет налогоплательщиков - правильное решение. Будем надеяться, что волости удастся продать мызу Кукрузе, хотя вероятность этого невелика. Ведь зачем кому-то тратить деньги на покупку чего-то, на что придется тратить деньги.