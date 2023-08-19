ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Красный подарок к празднику Эстонии

Тогда "Северное побережье" писало в своей передовице: "Непосредственно после снятия памятников ситуация в Нарве может, конечно, казаться спокойной, однако мы еще не знаем, каким образом это повлияет на доверие нарвитян к эстонскому государству и правительству".

Можно сказать, что ситуация разрешилась спокойнее, чем можно было опасаться. Какими запомнились тогдашние события разным причастным лицам, можно прочитать в сегодняшнем "Северном побережье".

Однако надо отметить, что тема красного наследия не исчезла вместе с памятниками, а в Нарве противостояние с правительством продолжилось в "уличных боях". Если борьба годами шла из-за переименования улиц, названных в честь красных палачей Даумана и Тиймана, то в конце концов они были переименованы, однако на этой неделе треть членов Нарвского горсобрания продемонстрировали, что они на самом деле думают об эстонском государстве и его свободах. Когда руку поднимали за сохранение названий улиц в честь героев Советского Союза, это сопровождалось риторикой, будто на самом деле Эстония перед восстановлением независимости вовсе не являлась оккупированным государством.

Такой "подарок" на пороге Дня восстановления независимости Эстонии всем нам дает знать, что на самом деле пророссийски настроенные люди по сей день имеются также в наших выборных органах власти и имеют возможность открыто вести путинскую пропаганду, пользуясь гарантируемой демократическим государством свободой слова и мнения.