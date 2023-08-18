Мошенники используют систему бронирования полиции

Схема выглядит следующим образом: мошенник звонит жертве и представляется полицейским, сообщает, что, например, на банковском счету жертвы происходят странные операции, или что от имени человека кто-то пытается взять кредит. Далее мошенник назначает время встречи, якобы для дачи показаний, и делает это через систему бронирования времени в представительствах полиции. После этого жертва получает подтверждение бронирования на свой мейл с официального адреса полиции. Это делается для того, чтобы у жертвы возникло чувство доверия к мошеннику.

„Если вы получили такой звонок, немедленно прекратите его и не давайте никакие личные данные мошеннику. Если вы уже получили бронирование времени в представительстве Департамента полиции, но не делали его самостоятельно, мы просим обязательно отменить эту бронь по адресу broneering.politsei.ee, чтобы те люди, которым действительно нужно обновить документы, могли это сделать. Ссылка на отмену бронирования есть также в письме, которое вы получили,“ - объяснила веб-полицейский Анна-Лийса Крейтсман.

Полиция напоминает:

Полиция Эстонии не звонит людям и не сообщает о странных манипуляциях с вашими счетами

Полиция самостоятельно не бронирует время в представительстве на имя человека через систему бронирования

Немедленно прекращайте разговор, если кто-то заводит речь о банковских счетах и ваших накоплениях

Не давайте свои личные данные, например, пароли PIN1 и PIN2 от систем Smart-ID, Mobiil-ID или ID-карты, и не вводите эти пароли на своем устройстве по просьбе других людей