ОПРОС ⟩ Через год после сноса советских памятников что вы думаете об этом?

Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik Татьяна ЗИМОНИНА, пенсионер: - Что может думать об этом русский человек? Неприятно, что нас так не любят и памятники убирают. Я здесь пятьдесят лет прожила, налоги платила.

Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik Владислав ЧЕРТКОВ, социальный работник: - Плохо об этом думаю. Пускай стояли бы, они никому не мешали, ведь это история.

Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik Михаил КОМАШКО, журналист: - У меня нет на этот счет эмоций. Тогда мне казалось, что та травма, которую нанесло государство Нарве, будет с нами все время, но за этот год столько еще всего произошло, что о том как-то и не вспоминается.

Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik Анна КАЛИНИНА, работница кафе: - Ничего. Убрать эти памятники было логично, хотя и не самое подходящее время. Логичнее это было сделать еще в начале 90-х годов.