ОПРОС ⟩ Через год после сноса советских памятников что вы думаете об этом?

Татьяна ЗИМОНИНА, пенсионер:
- Что может думать об этом русский человек? Неприятно, что нас так не любят и памятники убирают. Я здесь пятьдесят лет прожила, налоги платила.
Владислав ЧЕРТКОВ, социальный работник:
- Плохо об этом думаю. Пускай стояли бы, они никому не мешали, ведь это история.
Михаил КОМАШКО, журналист:
- У меня нет на этот счет эмоций. Тогда мне казалось, что та травма, которую нанесло государство Нарве, будет с нами все время, но за этот год столько еще всего произошло, что о том как-то и не вспоминается.
Анна КАЛИНИНА, работница кафе:
- Ничего. Убрать эти памятники было логично, хотя и не самое подходящее время. Логичнее это было сделать еще в начале 90-х годов.
Андрес КУСТОЛА, директор архива:
- Не знаю, что и сказать об этом, потому что совершенно другие проблемы у людей на сегодняшний день. Аналогично думаю и о нынешнем переименовании улиц.