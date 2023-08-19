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ОПРОС ⟩ Через год после сноса советских памятников что вы думаете об этом?

Илья Смирнов
, журналист
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Так выглядел нарвский танк за пять дней до демонтажа.
Так выглядел нарвский танк за пять дней до демонтажа. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik
Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Татьяна ЗИМОНИНА, пенсионер:

- Что может думать об этом русский человек? Неприятно, что нас так не любят и памятники убирают. Я здесь пятьдесят лет прожила, налоги платила.

Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Владислав ЧЕРТКОВ, социальный работник:

- Плохо об этом думаю. Пускай стояли бы, они никому не мешали, ведь это история.

Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Михаил КОМАШКО, журналист:

- У меня нет на этот счет эмоций. Тогда мне казалось, что та травма, которую нанесло государство Нарве, будет с нами все время, но за этот год столько еще всего произошло, что о том как-то и не вспоминается.

Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Анна КАЛИНИНА, работница кафе:

- Ничего. Убрать эти памятники было логично, хотя и не самое подходящее время. Логичнее это было сделать еще в начале 90-х годов.

Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Андрес КУСТОЛА, директор архива:

- Не знаю, что и сказать об этом, потому что совершенно другие проблемы у людей на сегодняшний день. Аналогично думаю и о нынешнем переименовании улиц.

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