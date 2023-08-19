Представители Ида-Вирумаа слетали из Ольгина в Финляндию

Десятиместный самолет швейцарского производства Pilatus, вылетевший с аэродрома Ольгина под Нарвой, за полчаса доставил представителей самоуправлений Нарвы, Силламяэ, Нарва-Йыэсуу и Ида-Вируского центра предпринимательства в Пюхтяа, сообщила финская служба новостей Yle, передает ERR.

По словам исполнительного директора предприятия Redstone Aero, обслуживающего аэродром в Пюхтяа, Эсы Корьюла, о начале регулярных полетов речь пока не идет, но начало перелетов по требованию, то есть запуск воздушного такси не исключен.

"Это начало эксперимента, чтобы дать людям представление о том, каково долетать до пункта назначения за 35 минут и на каком самолете это делается", – пояснил Корьюла.

Он считает, что на этой линии могли бы работать несколько компаний. Технически аэродром Пюхтяа к этому готов, заверил Корьюла.

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин считает открытие такой линии вполне реальным. "Полет занял всего 35 минут. Так что каждый может сам подумать, какие возможности это открывает между Северо-Востоком Эстонии и юго-восточной Финляндией", – прокомментировал полет Ильин.

Мэр Пюхтяа Терхи Линдхольм подчеркнула, что линия в скором времени открыта, однако, не будет. При этом она отметила возможности для развития промышленности, торговли и туризма для всей области Кюменлааксо, в которую входит Пюхтяа.