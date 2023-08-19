Балет в сопровождении музыки Depeche Mode наполнил зал публикой

Балет «Another World» («Другой мир»), основанного на музыке Depeche Mode и романе Харуки Мураками «Страна чудес без тормозов и конец света», был исполнен литовским театром современного балета Baltic Ballet Theatre (Балтийский театр балета).

Двухчасовая постановка объединила в себе разные жанры искусства, предлагая впечатления, состоящие из символов, философии, образов и энергичной музыки.

Фото: Ilja Smirnov

«В этом представлении на сцене в составе труппы профессиональные ветераны балета, а вместе с ними - недавние выпускники балетной школы. Вместе они отважно принимают вызовы неординарной балетной постановки. Труппа действует в Вильнюсе, и ее основной стиль танца - новый классический балет», - сказала постановщик и хореограф «Another World» Мария Симона Шимулинайте.

Сегодня в Нарве состоится премьера популярной оперы «Адриана Лекуврёр», где в центре событий - любовный треугольник, образованный известной актрисой, ее поклонником-аристократом и бывшим любовником.