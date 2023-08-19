Балет в сопровождении музыки Depeche Mode наполнил зал публикой

В пятницу вечером балет, прошедшее в рамках Нарвских дней оперы с использованием музыки культовой группы Depeche Mode, заполнило оперный шатер.
Балет «Another World» («Другой мир»), основанного на музыке Depeche Mode и романе Харуки Мураками «Страна чудес без тормозов и конец света», был исполнен литовским театром современного балета Baltic Ballet Theatre (Балтийский театр балета).
Двухчасовая постановка объединила в себе разные жанры искусства, предлагая впечатления, состоящие из символов, философии, образов и энергичной музыки.
«В этом представлении на сцене в составе труппы профессиональные ветераны балета, а вместе с ними - недавние выпускники балетной школы. Вместе они отважно принимают вызовы неординарной балетной постановки. Труппа действует в Вильнюсе, и ее основной стиль танца - новый классический балет», - сказала постановщик и хореограф «Another World» Мария Симона Шимулинайте.
Сегодня в Нарве состоится премьера популярной оперы «Адриана Лекуврёр», где в центре событий - любовный треугольник, образованный известной актрисой, ее поклонником-аристократом и бывшим любовником.
Опера итальянского композитора Франческо Чилеа «Aдриана Лекуврёр» будет представлена на сцене командой Дней оперы в Нарвев сотрудничестве с литовской труппой современной музыки и видеоискусства NB8 ART. «Поставить оперу мы пригласили Георгия Петрушевски и Деяна Прошева, последний из которых является художественным руководителем Македонского театра оперы и балета. В числе солистов - Виталий Ковальчук, выступавший на оперном фестивале «Арена-ди-Верона», и ведущий баритон Литовского национального театра оперы и балета Степонас Зонис. Адриану играет литовская сопрано Юлия Kaралюнайте, которая уже знакома публике Дней оперы в Нарве», - рассказывает художественный руководитель фестиваля Юлия Савицкая.