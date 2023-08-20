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EKRE стала популярнее Партии реформ

Эрик Калда
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Логотип EKRE.
Логотип EKRE. Фото: Internet

Согласно опросу исследовательской фирмы Norstat, единоличным лидером еженедельного рейтинга популярности политических сил стала оппозиционная EKRE, оттеснившая на вторую строчку возглавляющую правительство Партию реформ.

По данным за прошедшую неделю (с 7 по 14 августа), поддержка EKRE выросла с 23,8% до 25,2%, что позволило ей выйти на чистое первое место в рейтинге.

Неделей ранее популярность EKRE и Партии реформ была одинаковой. За последнюю неделю поддержка реформистов также выросла, но менее заметно - до 24,9%.

Это не обычное исследование Norstat, которое базируется на результатах последних четырех недель, а именно результаты за неделю.

На третьем месте в еженедельном рейтинге остается Центристская партия, популярность которой снизилась с 18,1% до 17,9%.

На четвертую строчку с пятой поднялась оппозиционная Isamaa, поддержка которой уменьшилась с 10% до 9,9%. В обратном направлении последовала входящая в коалицию Социал-демократическая партия, чья популярность сократилась с 11,1 до 9,2%.

Поддержка третьего участника правящей коалиции - партии Eesti 200 - снизилась с 8,5% до 8,2%.

Рейтинг партии "Правые" остался на отметке в 2,5%. Поддержка "зеленых" выросла с 1,3% до 1,3%. Остальные партии суммарно поддерживают 1% потенциальных избирателей.

В опросе участвовали 1000 граждан Эстонии.

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