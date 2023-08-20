В годовщину восстановления независимости можно будет насладиться концертами по всему уезду

Празднование 32-й годовщины восстановления независимости Эстонии закончится вечером патриотическими песнями в Йыхви.
Дни домашних кафе Люганузеской волости начались уже 18 августа, а 20 августа Люганузеский центр культуры пригласит насладиться утренним кофе и живой музыкой. В полдень концерт дадут певица Трийн Норман и виолончелистка Оля Раудонен.
Город Кохтла-Ярве пригласит отметить День восстановления независимости в 13 часов. У памятника павшим в Освободительной войне, расположенного в парке на улице К. Лутса, отметят лучших жителей Кохтла-Ярве, которые сделали город более красивым, хорошим, безопасным и чистым. Концерт даст певица Инес.
В 15 часов возле Кауксиского берегового здания будут петь Луиза Рыйвас и Ален Везико, аккомпанировать на гитаре станет Карел Казак. Открыто будет кафе "Catering Kene". "Ночь древних огней мы возле пляжного здания Каукси отмечали, теперь в первый раз отметим там также событие 20 августа", - сказала координатор культурной работы Алутагузеского центра интересов Грете Хабакукк.
Променад в Оруском парке состоится вновь
В Тойла годовщину восстановления независимости Эстонии отметят традиционным променадом в Оруском парке, который состоится уже в 27-й раз. Концерт начнется в 17 часов, "Noorkuu" и Койт Тооме исполнят незабываемые хиты.
Этот же состав во время последнего Рождества совершал тур по Эстонии. "Так как люди комментировали, что опять состоялся тур, который до Ида-Вирумаа так и не дошел, то я привезла этот состав сюда в честь другого события", - сказала руководитель в сфере культуры Тойлаской волости Кайса Пукк.
На этот раз променадным концертом можно будет насладиться в парусном шатре. Обычный билет обойдется в 17 евро, льготный - в 15 евро. Наряду с пенсионерами и учащимися право на льготный билет получат посетители в шляпках или шляпах.
На Певческом пикнике выступят хоры и Уку Сувисте
В 17 часов начнется Певческий пикник на крепостном склоне в Йоаорге в Нарве, где можно будет подпевать любимые песни известным хорам и исполнителям. Во время совместного пения на сцену выйдет также Уку Сувисте, побеждавший в конкурсе "Eesti laul" как в 2020 году, так и в 2021-м, а также представлявший Эстонию на конкурсе "Евровидение" в 2021 году с песней "The Lucky One".
- Я очень рад снова приехать на Нарву и выступить в этот раз на Певческом пикнике, предназначенном для всех нарвитян и идавирусцев. Приглашаю всех вас наслаждаться пикником и, разумеется, подпевать! - сказал Сувисте.
Певческий пикник состоится под руководством Нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции. Главным исполнителем будет тандемный хор Нарвского дома эстонского языка, к которому на сцене присоединится дружественный хор из Палдиски. В концерте будут участвовать также хоры Нарвской музыкальной школы, хор Нарвского дома народов, фольклорный ансамбль "Супрядки", Ийзакуский ансамбль рунических песен и др.
В исполнении коллективов прозвучат песни как на эстонском, так и на украинском, русском и водском языке. "Репертуар выбрали такой, чтобы возникло радостное и светлое настроение, ведь речь идет все-таки о совместном праздновании", - сказала проектный руководитель тандемного хора и преподаватель Нарвского дома эстонского языка Пилле Маффуччи.
Точку в праздновании Дня восстановления независимости поставит Йыхви. В 19 часов в Йыхвиском городском парке патриотические песни Ало Маттийзена исполнят Йыхвиский биг-бенд и Пеэтер Прикс. Затем сцена перейдет в распоряжение "Kõrsikud".