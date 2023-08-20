В Эстонии растет оборот наличных денег

По сравнению с предыдущим кварталом общая сумма снятых из банкоматов наличных увеличилась на 13%, свидетельствуют данные Банка Эстонии, пишет rus.delfi.

Во втором квартале с помощью банкоматов было внесено наличных денег на сумму 535,7 млн евро. Это на 10% больше, чем в предыдущем квартале, сообщает Rus.err.ee.