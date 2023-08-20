В Кохтла-Ярве впервые отпраздновали восстановление независимости в старом городском парке

После небольшого перерыва, во время которого горожане могли прогуляться по украшенному парку, призывный марш оркестра вновь собрал народ: на нарядно оформленной площадке мэр Вирве Линдер вручала благодарственные письма и подарки тем, кто посвящает себя помощи нуждающимся, выполняя свои повседневные обязанности, служит примером для остальных. Достойных похвалы предложили назвать самим жителям. Поступило 17 ходатайств с описанием добрых дел этих людей. Рассказав о каждом, Вирве Линдер от всей души поблагодарила их, ведь именно эти люди делают наш город лучше и красивее.