В Кохтла-Ярве впервые отпраздновали восстановление независимости в старом городском парке

День восстановления независимости Эстонии в Кохтла-Ярве 20 августа отмечали по-новому: после традиционного возложения венков к памятнику погибшим в Освободительной войне в парке на улице Карла Лутса здесь впервые проходили и другие праздничные мероприятия.
Красивая погода, нарядные горожане, парк в праздничном обрамлении, музыка городского духового оркестра, открывшего праздник, - все создавало отличное настроение. После приветствия мэра Кохтла-Ярве Вирве Линдер и заместителя председателя городского собрания Виктора Андреева к памятнику погибшим торжественно возложили венки.
После небольшого перерыва, во время которого горожане могли прогуляться по украшенному парку, призывный марш оркестра вновь собрал народ: на нарядно оформленной площадке мэр Вирве Линдер вручала благодарственные письма и подарки тем, кто посвящает себя помощи нуждающимся, выполняя свои повседневные обязанности, служит примером для остальных. Достойных похвалы предложили назвать самим жителям. Поступило 17 ходатайств с описанием добрых дел этих людей. Рассказав о каждом, Вирве Линдер от всей души поблагодарила их, ведь именно эти люди делают наш город лучше и красивее.
Концертная сцена также была установлена в парке, она была полностью в распоряжении прекрасной Инес - популярной эстонской певицы, занявшей в 2000 году четвертое место на конкурсе "Евровидение". Ее полуторачасовой праздничный концерт стал украшением дня, кохтлаярвесцы и гости из соседних городов слушали, подпевали и подтанцовывали.