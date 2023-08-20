АЛАР КАРИС: Мы не знаем точно, каково будущее Эстонии, но знаем, что ключ к лучшему будущему – в образовании и просвещенности

Обращаюсь ко всем политикам, как к работающим в парламенте, так и к тем, кто действует за его пределами: перед своими выступлениями или высказываниями помните о том, что вы несете ответственность за достоинство Эстонского государства. Достоинство Эстонского государства требует достоинства и от вас.

Пару недель назад я посетил в Историческом музее выставку, рассказывающую о существовавшей некогда Партии роялистов, которая во время противостояний предложила улучшать психическое здоровье народа через шутки. Один из их лозунгов был довольно точным: "За Эстонию и Европу без ненависти".

От эстонского упрямства нам никуда не деться. Но не будем за это ненавидеть друг друга.

Свобода мысли и слова – самые красивые в достойной форме.

Здесь, в Европе, идут бои, в которых Украина защищается на поле боя от российской агрессии. Для безопасности Эстонии сейчас военной угрозы нет, мы обладаем умением и возможностью точно оценить это. Также подтверждаю всем, что Эстония пользуется своей свободой и обязанностью всячески помогать Украине. Чаша весов свободного мира на нашей стороне.

Я пригласил сегодня в Кадриорг чрезвычайных и полномочных послов Эстонии. Это выражение благодарности тем, кто ежедневно прилагает усилия к тому, чтобы эта самая чаша мировых весов постоянно склонялась в сторону свободы, наших ценностей и интересов. Чтобы зло не овладело миром.