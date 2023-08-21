ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Нарвская ратуша стала дворцом бракосочетаний

- Все прошло хорошо, замечательно, - сказала только что вышедшая замуж Валентина корреспонденту "Северного побережья", тоже ставшему свидетелем красиво обставленного бракосочетания в Нарвской ратуше.

Молодые немного робеют, но соглашаются, что и у них есть ощущение исторического для Нарвы события - первого бракосочетания в ратуше, в сердце старого города. "Все хорошо", - только и могут сказать муж и жена в суматохе и при естественном волнении.

Глядя же со стороны на первое бракосочетание, можно было заметить, что не все прошло идеально: обращение регистратора к молодым и гостям было не особо торжественным и расслышали его не все, неразумное ограничение было объявлено в отношении фотосъемки, вопросы автопарковки и заботы о гостях еще не совсем продуманы. Но, невзирая на все это, дело благополучно сделано: новая нарвская семья родилась именно в ратуше.

С сентября это станет на поток - объявлены конкретные дни до конца текущего года, когда Бюро регистрации народонаселения и семейного состояния при Нарвской горуправе будет устраивать дни праздничных бракосочетаний в ратуше. По одной субботе ежемесячно: 2 сентября, 28 октября, 25 ноября, 16 декабря.

Мэр Нарвы Катри Райк ранее рассказывала "Северному побережью", что регистрация браков в ратуше - дело не такое простое, как может показаться, потому что речь идет о выездной работе чиновника, которому нужно обеспечить временное служебное место с компьютером, доступом к документам и регистру, с возможностью делать копии и так далее. "Регистрация брака - это не только красивые речи, а еще и процедуры, которые надо провести по закону", - говорила Райк.