Новый сезон в Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца открылся экспозицией "Металл - мускулы Вселенной" - это персональная выставка кохтла-ярвеского художника Виктора Новикова, который работает в уникальном жанре и является членом Кохтла-Ярвеского объединения художников и Объединения русских художников Эстонии. Несколько десятков работ, предназначенных для украшения интерьера комнат, домов или офисов, созданных за последние два года, вызвали у гостей вернисажа бурю эмоций.
Виктор всегда участвует в общих выставках, но пара-тройка работ, как правило, не дают полного впечатления о разнообразии творчества автора. Поэтому даже его коллеги не скрывают искреннего удивления от новой выставки.