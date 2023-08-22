Новый сезон в Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца открылся экспозицией "Металл - мускулы Вселенной" - это персональная выставка кохтла-ярвеского художника Виктора Новикова, который работает в уникальном жанре и является членом Кохтла-Ярвеского объединения художников и Объединения русских художников Эстонии. Несколько десятков работ, предназначенных для украшения интерьера комнат, домов или офисов, созданных за последние два года, вызвали у гостей вернисажа бурю эмоций.

Виктор всегда участвует в общих выставках, но пара-тройка работ, как правило, не дают полного впечатления о разнообразии творчества автора. Поэтому даже его коллеги не скрывают искреннего удивления от новой выставки.

- Абсолютный шок! - выносит вердикт после знакомства с экспозицией художник Тамара Брейдекс. - Удивительно, как он работает - словно бросает краски на холст, но в его руках вовсе не масло или акварель, а жесткие фактуры - железо, пластик, керамика... В его руках они становятся податливы, гибки и пластичны, создавая оригинальный сюжет. Выглядят композиции легко и свободно, но только мастер знает, сколько труда кроется за этой видимой легкостью. Его искусство на грани - почти китч, но оторваться невозможно...