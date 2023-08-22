ОДИН ВОПРОС ⟩ Как прошел нынешний фестиваль Свободы?

- В этом году нам нелегко было организовать фестиваль. Интерес за рубежом оказался очень велик. Хотели приехать как театры, так и критики, продюсеры, организаторы фестивалей. Интерес в Эстонии тоже был очень большой - и среди театральной публики, и среди людей этой сферы деятельности. К сожалению, интерес оказался слабым со стороны тех институтов, которые созданы для того, чтобы такие мероприятия проходили в Нарве и объединяли наш пограничный город с остальной Эстонией. Слова произносят, а дел нет. Но, к счастью, у "Свободной сцены" есть еще силы и желание… авось, проведем и третий фестиваль.