В Певческом пикнике приняли участие более трех тысяч человек

На Певческом пикнике выступили несколько хоров и ансамблей народного танца из Ида-Вирумаа - тандемный хор Нарвского дома эстонского языка, хоры Нарвской музыкальной школы, хор Нарвского дома народов, нарвский фольклорный ансамбль "Супрядки" и ансамбль рунических песен из Ийзаку "Silmaline". С танцами выступили ансамбль народного танца "Jun-Ost" и танцевальная группа Нарвского эстонского общества "Värtnad". К ида-вируским коллективам присоединились певцы и танцоры из Палдиски и Тарту.

Участники пикника спели вместе на эстонском, русском, украинском и водском языках. В числе 22 песен прозвучало и несколько песен из репертуара нынешнего, XIII Молодежного праздника песни и танца. "Празднество призвано навести мосты между разными языками и культурами, а также между разными регионами Эстонии", - сказала руководитель Нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции Анна Фарафонова.

Нарвская публика с удовольствием пела плечом к плечу. Фото: Anastassija Volkova

Помимо хоров на Певческом пикнике выступили солисты созданной Нарвским домом эстонского языка рэп-оперы "Карма" Келли Уустани и Атлан Карп, а также нарвская певица Анне Калинен. В качестве специального гостя выступил Уку Сувисте.

Первое большое совместное пение состоялось на Липовке в Нарве в 1937 году. Эту традицию продолжил в 2021 году праздник песни, инициированный Нарвским домом эстонского языка.