Люди, которые делают город лучше

Горожанам предложили назвать имена людей, которых они хотели бы поблагодарить за добрые дела, самоотверженный труд или поступки, которыми можно гордиться или благодаря которым город становится привлекательнее. В День восстановления независимости Эстонии 20 августа лучших ждала награда.

К назначенному дню поступило 17 ходатайств, и отметить решили всех. Мэр Вирве Линдер рассказала о каждом. Горожане узнали об Айме Толга, провизоре, которая почти шесть десятилетий отдала своей профессии и всегда готова дать людям полезный совет. Медик Роман Урбанович с детских лет ухаживал за больными, получил образование и работает медбратом в ортопедии, активно участвует в жизни города.

Не прошли мимо горожан старания работников Кохтла-Ярвеского центра культуры - Светлану Короткову, Анастасию Гаврину и Александра Бондаренко благодарили за красивые праздники, которые они организуют и проводят. Молодого хореографа Айникки Сеппар - за патриотизм к родному краю и воспитание танцоров, ее коллектив "Пять звезд" защищает честь города на разных соревнованиях. Марика Ярвепыльд, руководитель танцевального клуба "Марика", более тридцати лет помогает юным и взрослым горожанам осваивать спортивные танцы.

Заведующая читальным залом Кохтла-Ярвеской библиотеки Лариса Ладанюк прилагает много усилий. чтобы культурная жизнь горожан была более разнообразной - в библиотеке проходит много выставок, концертов, встреч с интересными людьми. Светлана Эргашева три десятилетия руководит обществом людей с недостатком здоровья. А члена этого общества Марию Тузову знает едва ли не весь город - она активная участница почти всех мероприятий, проводит много мастер-классов, много лет поет в хоре "Лада".

Сергей Листов и Ольга Тоомингас просто украсили свой двор - им восхищаются прохожие. Елена Морозова годами высаживает цветы около своего дома на Олеви, 16 и трепетно заботится о них.

Благодарственные письма получили руководители спортклуба "Ice-Way" и молодые тренеры Катерина Кобулинска и Алисса Ефимова, которые инспирируют занятия спортом и здоровый образ жизни. А также Александр Хворых и его воспитанник Виктор Морозов, победитель чемпионата Европы по легкой атлетике.