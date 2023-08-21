СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Конфликты в выходные дни

В тот же день в полицию поступило сообщение о том, что в Кукрузеской части Кохтла-Ярве произошел конфликт, в результате которого сын напал на отца.

19 августа в полицию поступило сообщение о том, что в увеселительном заведении на улице Пярна в Кохтла-Ярве 41-летний мужчина ударил 51-летнего мужчину.

20 августа в полицию поступило сообщение о том, что на улице Синивооре в Кохтла-Ярве 36-летний мужчина ударил 19-летнего парня.

Полиция установит конкретные обстоятельства случившегося в ходе уголовного производства.