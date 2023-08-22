ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Передача школ государству чуда не сотворит

Однако государство сообщило, что не будет забирать школы Алутагузе под свое крыло. Но если волость согласится закрыть Ийзакускую гимназию, оно выделит деньги на строительство нового школьного здания, а школы Мяэтагузе и Иллука смогут спокойно продолжать свою деятельность.

Сохранение школьного образования в сельских регионах - всегда болезненный и эмоциональный вопрос. С одной стороны - факт, что детей становится меньше, с другой стороны, наличие школ и детских садов в той или иной сельской местности имеет важное значение для поддержания жизнеспособности общины. Если исчезнет образование, молодые семьи с детьми тоже переедут в другое место.

Мы помним эмоции, которые вспыхнули в прошлом году по поводу плана закрытия школы Люганузе. Это привело к судебной тяжбе, пока государство наконец не объявило, что возьмет под свое крыло все три школы волости.

Следует отметить, что в последние годы государство достаточно решительно национализировало гимназическое образование в Ида-Вирумаа, в то же время оказывая давление на самоуправления, чтобы они закрыли свои гимназии. Вдобавок к Алутагузе, уже в ближайшее время принять важные решения относительно своей гимназии придется также Тойла.