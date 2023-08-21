На должность представителя правительства в Ида-Вирумаа много желающих

Министр по делам регионов Мадис Каллас сообщил, что на должность представителя правительства в Ида-Вирумаа претендуют 34 человека. Скорее всего, выбор будет сделан, как пишет ERR, в октябре.
"Всего поступило 34 заявки, участие было достаточно активным, - сказал Мадис Каллас ERR. - В конце недели комиссия с ними ознакомится. Тогда мы решим, как будет проходить этот процесс, как будут организованы собеседования и так далее".
Каллас выразил надежду, что к октябрю спецпредставитель будет выбран. "[Сроки выбора] все время сдвигались вперед. Я бы сказал, что обычный период собеседований занимает две-три недели. Уже говорилось, что, если мы выберем его в октябре, то будет хорошо. Думаю, он будет избран в октябре", - сказал министр.
По словам Калласа, спецпредставитель будет подчиняться непосредственно министру. "Он один из многих чиновников, который в своей деятельности будет фокусироваться на Ида-Вирумаа", - добавил он. Вдобавок, у спецпредставителя не будет собственной команды - его команда будет состоять из разных сотрудников министерства.
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