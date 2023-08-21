На должность представителя правительства в Ида-Вирумаа много желающих

"Всего поступило 34 заявки, участие было достаточно активным, - сказал Мадис Каллас ERR. - В конце недели комиссия с ними ознакомится. Тогда мы решим, как будет проходить этот процесс, как будут организованы собеседования и так далее".

Каллас выразил надежду, что к октябрю спецпредставитель будет выбран. "[Сроки выбора] все время сдвигались вперед. Я бы сказал, что обычный период собеседований занимает две-три недели. Уже говорилось, что, если мы выберем его в октябре, то будет хорошо. Думаю, он будет избран в октябре", - сказал министр.