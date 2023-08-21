Главным героем концертов, проходивших в День восстановления независимости, была прекрасная эстонская музыка

В Каукси рядом с береговым зданием пели Луиза Рыйвас и Ален Везико. Открыто было кафе действующего в береговом здании "Catering Kene", хотя перед концертом подкрепиться можно было также на "Улице причудской еды". Публику ждали под прибрежными соснами со своими походными стульями и одеялами для пикника, а солнечная теплая погода делала времяпровождение еще более приятным.

Концерт под прибрежными соснами в Каукси публика слушала сидя на своих походных стульях и одеялах для пикника. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

К променаду в Оруском парке Тойлаская волость установила стильную парусную палатку, на этот раз укрывавшую как исполнителей, так и публику от солнечных лучей, а не от проливного дождя, что тоже не раз случалось за 27-летнюю историю мероприятия. В этот раз на сцену вышли "Noorkuu" и Койт Тооме, слаженность выступления которых была отработана еще в рождественском туре по всей Эстонии. Слушатели наслаждались не только прекрасной музыкой, но и тем, как артисты подшучивали друг над другом.

На променаде в Оруском парке в Тойла как исполнители, так и публика укрывались от солнца в парусной палатке. Фото: Sirle Sommer-Kalda / Põhjarannik

Самые патриотичные песни звучали в Йыхви - патриотические произведения Ало Маттийзена исполнили под сводом певческой сцены Йыхвиский биг-бенд и Пеэтер Прикс. Исполнителями-гостями были "Kõrsikud".

В Йыхви патриотические песни Ало Маттийзена исполняли Йыхвиский биг-бенд и Пеэтер Прикс. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Скамейки у йыхвиской певческой сцены не вместили всех желающих. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik