Если променадом в Оруском парке День восстановления независимости Эстонии отмечали уже в 27-й раз, то возле пляжного здания в Каукси празднование 20 августа состоялось впервые. Мероприятия, длившиеся с утра до вечера, завершились концертом в городском парке Йыхви.
Главным героем концертов, проходивших в День восстановления независимости, была прекрасная эстонская музыка
В Каукси рядом с береговым зданием пели Луиза Рыйвас и Ален Везико. Открыто было кафе действующего в береговом здании "Catering Kene", хотя перед концертом подкрепиться можно было также на "Улице причудской еды". Публику ждали под прибрежными соснами со своими походными стульями и одеялами для пикника, а солнечная теплая погода делала времяпровождение еще более приятным.
К променаду в Оруском парке Тойлаская волость установила стильную парусную палатку, на этот раз укрывавшую как исполнителей, так и публику от солнечных лучей, а не от проливного дождя, что тоже не раз случалось за 27-летнюю историю мероприятия. В этот раз на сцену вышли "Noorkuu" и Койт Тооме, слаженность выступления которых была отработана еще в рождественском туре по всей Эстонии. Слушатели наслаждались не только прекрасной музыкой, но и тем, как артисты подшучивали друг над другом.
Самые патриотичные песни звучали в Йыхви - патриотические произведения Ало Маттийзена исполнили под сводом певческой сцены Йыхвиский биг-бенд и Пеэтер Прикс. Исполнителями-гостями были "Kõrsikud".
- Мне очень понравилось, что наш биг-бенд взялся за такой большой проект, и похоже, народу понравилось тоже. Публики было немало, хотя в течение дня проходило так много интересных мероприятий. Людям понравилось также, что мы отметили активных людей и объединения, которые внесли вклад в развитие и благополучие жизни волости, - сказала помощник волостного старейшины Ингрид Спитц.