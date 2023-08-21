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Главным героем концертов, проходивших в День восстановления независимости, была прекрасная эстонская музыка

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Около кауксиского берегового здания выступали Луиза Рыйвас и Ален Везико, на гитаре аккомпанировал Карел Казак.
Около кауксиского берегового здания выступали Луиза Рыйвас и Ален Везико, на гитаре аккомпанировал Карел Казак. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Если променадом в Оруском парке День восстановления независимости Эстонии отмечали уже в 27-й раз, то возле пляжного здания в Каукси празднование 20 августа состоялось впервые. Мероприятия, длившиеся с утра до вечера, завершились концертом в городском парке Йыхви.

В Каукси рядом с береговым зданием пели Луиза Рыйвас и Ален Везико. Открыто было кафе действующего в береговом здании "Catering Kene", хотя перед концертом подкрепиться можно было также на "Улице причудской еды". Публику ждали под прибрежными соснами со своими походными стульями и одеялами для пикника, а солнечная теплая погода делала времяпровождение еще более приятным. 

Концерт под прибрежными соснами в Каукси публика слушала сидя на своих походных стульях и одеялах для пикника.
Концерт под прибрежными соснами в Каукси публика слушала сидя на своих походных стульях и одеялах для пикника. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

К променаду в Оруском парке Тойлаская волость установила стильную парусную палатку, на этот раз укрывавшую как исполнителей, так и публику от солнечных лучей, а не от проливного дождя, что тоже не раз случалось за 27-летнюю историю мероприятия. В этот раз на сцену вышли "Noorkuu" и Койт Тооме, слаженность выступления которых была отработана еще в рождественском туре по всей Эстонии. Слушатели наслаждались не только прекрасной музыкой, но и тем, как артисты подшучивали друг над другом. 

На променаде в Оруском парке в Тойла как исполнители, так и публика укрывались от солнца в парусной палатке.
На променаде в Оруском парке в Тойла как исполнители, так и публика укрывались от солнца в парусной палатке. Фото: Sirle Sommer-Kalda / Põhjarannik

Самые патриотичные песни звучали в Йыхви - патриотические произведения Ало Маттийзена исполнили под сводом певческой сцены Йыхвиский биг-бенд и Пеэтер Прикс. Исполнителями-гостями были "Kõrsikud". 

В Йыхви патриотические песни Ало Маттийзена исполняли Йыхвиский биг-бенд и Пеэтер Прикс.
В Йыхви патриотические песни Ало Маттийзена исполняли Йыхвиский биг-бенд и Пеэтер Прикс. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
Скамейки у йыхвиской певческой сцены не вместили всех желающих.
Скамейки у йыхвиской певческой сцены не вместили всех желающих. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

- Мне очень понравилось, что наш биг-бенд взялся за такой большой проект, и похоже, народу понравилось тоже. Публики было немало, хотя в течение дня проходило так много интересных мероприятий. Людям понравилось также, что мы отметили активных людей и объединения, которые внесли вклад в развитие и благополучие жизни волости, - сказала помощник волостного старейшины Ингрид Спитц.

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