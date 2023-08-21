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Много эстонских компаний по-прежнему экспортируют товары в Россию

Северное побережье
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Пограничный мост "Дружба" на границе Эстонии и России в Нарве.
Пограничный мост "Дружба" на границе Эстонии и России в Нарве. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Экспорт эстонских компаний в Россию значительно сократился по сравнению с 2019 годом, но в Эстонии, как рассказывает ERR, все еще есть предприятия, продолжающие вести дела с восточным соседом.

По данным Налогово-таможенного департамента, в 2019 году около тысячи эстонских компаний поставляли товары из Эстонии в Россию. После 2022 года, когда Россия начала войну против Украины, а Евросоюз начал вводить санкции в отношении различных групп товаров, экспорт в Россию значительно сократился.

Почти в три раза уменьшилось и число эстонских компаний, которые отправляют в Россию не подпадающие под санкции товары, сообщил ERR руководитель таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Валерий Рауам. "Если сравнивать первое полугодие этого года с объемами 2019 года, то сейчас всего 300+ компаний отправляют товары в Россию, а количество подаваемых таможенных деклараций также сократилось почти на 50 процентов", - сообщил Рауам.

По его словам, среди разрешенных групп товаров эстонские компании в основном отправляют восточному соседу продукты питания, текстильные изделия, а также различное оборудование и транспортные средства.

- Автомобили - одна из крупнейших товарных групп, переходный период для которой заканчивается в сентябре, после чего экспорт автомобилей определенной вместимости в Россию уже невозможен. До этого времени действовал запрет на предметы роскоши, то есть стоимость автомобиля 50 тысяч евро и более, а с 25 сентября вне зависимости от стоимости автомобиля вывоз в Россию запрещен, - рассказал Рауам.

Подробнее - в публикации на портале Rus.ERR.

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