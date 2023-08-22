В ходе тушения лесного пожара спасатели нашли подземный бункер

Еще воскресным днем, 20 августа, было выявлено сильное задымление в лесу под линиями электропередач в деревне Вайвара, что на административной территории города Нарва-Йыэсуу. В том месте горело полгектара торфяной почвы, было несколько очагов. Воду для тушения спасатели получили из ближайшего пруда - и с огнем справились к десяти вечера.

Наутро в понедельник в ходе проверки накануне потушенного места обнаружили еще два очага возгорания. С ними справились ближе к полудню. Всего тушить пришлось три гектара труднодоступной местности, как подсчитали спасатели.

Но и это было еще не всё: тем же утром, 21 августа, оператор дрона увидел новый дымящий очаг огня в лесу относительно неподалеку.

- В 9.40, проверяя с помощью дрона район возгорания в деревне Вайвара, спасатели обнаружили дым, идущий из леса в деревне Аувере, - рассказывает пресс-представитель Идаского спасательного центра Аннели Ооне. - Выехавшая на проверку местности спасательная команда обнаружила деревянный подземный бункер, вокруг которого возгорание распространилось на лесной массив площадью 300 квадратных метров. Пожар находился еще в начальной стадии. Для проведения работ по тушению спасателям пришлось соорудить проезд спецтехники. Лесное возгорание было ликвидировано к 15.31.