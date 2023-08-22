Департамент полиции и погранохраны в пятницу, 25 августа, начнет плановое техническое обслуживание оборудования для печати паспортов. В это время паспорта не будут печатать, поэтому изготовление паспортов в срочном порядке будет невозможно.
Выдача эстонских паспортов в срочном порядке на время приостанавливается
Ходатайство о срочном паспорте можно будет подать в самообслуживании Департамента полиции и погранохраны до утра пятницы, а в бюро обслуживания - до полудня пятницы.
Работы по техническому обслуживанию запланированы на период с 25 по 30 августа, и затем будет восстановлена возможность подачи ходатайства о выдаче срочного паспорта.
Старший комиссар бюро идентичности и статусов Департамента полиции и пограничной охраны Марит Абрам пояснила, что оборудование для печати паспортов обслуживается регулярно.
- Для большей части людей, ходатайствующих о документах, работы по техническому обслуживания останутся незаметными, но, к сожалению для тех, кто в течение этого времени хотят получить свой документ в ускоренном порядке, техническое обслуживание может вызвать неудобства. Обычно в день поступает пара десятков ходатайств о выдаче паспорта в срочном порядке, этих людей мы просим обязательно подать ходатайство о выдаче документ не позже четверга текущей недели. Тогда можно быть уверенным, что мы успеем его напечатать до начала технического обслуживания, - сказала старший комиссар Абрам.
Работы по техническому обслуживанию затронут лишь выдачу паспортов и не повлияют на подачу ходатайств и сроки выдачи других документов, как заверили в Департаменте полиции и погранохраны.