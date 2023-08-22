Выдача эстонских паспортов в срочном порядке на время приостанавливается

- Для большей части людей, ходатайствующих о документах, работы по техническому обслуживания останутся незаметными, но, к сожалению для тех, кто в течение этого времени хотят получить свой документ в ускоренном порядке, техническое обслуживание может вызвать неудобства. Обычно в день поступает пара десятков ходатайств о выдаче паспорта в срочном порядке, этих людей мы просим обязательно подать ходатайство о выдаче документ не позже четверга текущей недели. Тогда можно быть уверенным, что мы успеем его напечатать до начала технического обслуживания, - сказала старший комиссар Абрам.