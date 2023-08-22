Вт, 22.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Начато исследование эффективности школьной сети и школ Эстонии

Северное побережье
Facebook Twitter
Comments
Во время школьной перемены. Фото иллюстративное.
Во время школьной перемены. Фото иллюстративное. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Заявленная цель исследования - содействовать принятию разумных решений при планировании школьной сети Эстонии. Изучением этого вопроса занялся Центр мониторинга развития в сотрудничестве с Министерством образования и науки.

По словам министра образования и науки Кристины Каллас, исследование позволит получить представление о школьной сети в целом. В частности, будет рассмотрена протяженность дороги до школы для детей и, исходя из этого, оптимальное расположение школ.

- Я твердо выступаю за то, что как минимум до шестого класса дети должны иметь возможность ходить в школу вблизи от дома. Правительство разрабатывает соответствующие меры поддержки, чтобы сохранить и небольшие сельские школы, - сказала Каллас.

Руководящая исследованием эксперт Центра мониторинга развития Энели Киндсико отметила, что в сфере образования существует большой риск расслоения и возникновения регионального образовательного разрыва, который неизбежно сопровождается негодованием общественности в связи с закрытием школ. "В то же время, Эстония также может обеспечить будущее школьной сети, применяя новые подходы к решению проблемы нехватки учителей, которые практикуются в других странах. В качестве примеров подобных подходов можно привести радикальное переосмысление образовательной модели сельских школ и более эффективное применение образовательных технологий", - сказала Киндсико.

Кризис с пополнением педагогического состава усугубляется нехваткой по всей Эстонии опорных специалистов, то есть школьных психологов, социальных педагогов и других специалистов, необходимых для внедрения инклюзивного образования.

- Оба кризиса в сфере рабочей силы носят региональный характер - наиболее критичной является перспектива именно периферийных регионов Эстонии. Потребность в новом поколении учителей неизбежно и в значительной мере зависит от организации школьной сети. В настоящий момент многие менее состоятельные местные самоуправления не способны содержать полупустые и амортизированные здания школ и обеспечивать учителям полную нагрузку, - объяснила Киндсико.

Первый этап начатого исследования посвящен эффективности школ. В рамках второго этапа будет проведен анализ школьной сети в целом. Кроме того, будет осуществлен анализ протяженности дороги в школу для учеников и определится наиболее подходящее расположение школ.

Заключительный доклад исследования будет представлен этой осенью.

  • Исследование "Эффективность школ и школьной сети" - это часть исследовательского направления Центра мониторинга развития "Будущее: привлечение нового поколения учителей".
  • Цель этого всего исследовательского направления - разработать на основании глобальных и национальных тенденций сценарии, касающиеся потребности в учителях и пополнения педагогического состава в школах до 2040 года.
  • Занимающийся исследованием Центр мониторинга развития - это научный центр, созданный при Рийгикогу для анализа перспектив развития общества и экономики. Центр проводит исследования на разные темы с целью анализа долгосрочного развития общества и выявления новых тенденций и направлений развития.
Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Эстония
Наверх