Начато исследование эффективности школьной сети и школ Эстонии

По словам министра образования и науки Кристины Каллас, исследование позволит получить представление о школьной сети в целом. В частности, будет рассмотрена протяженность дороги до школы для детей и, исходя из этого, оптимальное расположение школ.

- Я твердо выступаю за то, что как минимум до шестого класса дети должны иметь возможность ходить в школу вблизи от дома. Правительство разрабатывает соответствующие меры поддержки, чтобы сохранить и небольшие сельские школы, - сказала Каллас.

Руководящая исследованием эксперт Центра мониторинга развития Энели Киндсико отметила, что в сфере образования существует большой риск расслоения и возникновения регионального образовательного разрыва, который неизбежно сопровождается негодованием общественности в связи с закрытием школ. "В то же время, Эстония также может обеспечить будущее школьной сети, применяя новые подходы к решению проблемы нехватки учителей, которые практикуются в других странах. В качестве примеров подобных подходов можно привести радикальное переосмысление образовательной модели сельских школ и более эффективное применение образовательных технологий", - сказала Киндсико.

Кризис с пополнением педагогического состава усугубляется нехваткой по всей Эстонии опорных специалистов, то есть школьных психологов, социальных педагогов и других специалистов, необходимых для внедрения инклюзивного образования.