Улица причудской еды насытила посетителей основательно и качественно, зато оставила голодными самих организаторов питания - при непрерывном потоке гостей им и перекусить-то было некогда. "Все время была запарка", - призналась Ханна Виллберг, впервые вместе с семьей открывшая кафе на хуторе Руубени в Ремнику.

Первый раз поесть толком Ханна позволила себе лишь в одиннадцать вечера в воскресенье, когда добралась до своего дома в Вока. "Сели с мужем, у обоих в руках по большой бараньей ноге, как в "Последней реликвии", - шутила она в понедельник утром.