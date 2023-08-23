Обновленные почтовые отделения откроются не только в Силламяэ, но еще в Нарве и Кохтла-Ярве

Обновленное почтовое отделение в Силламяэ начало работу во вторник, 22 августа, Нарвское почтовое отделение откроет свои двери 29 августа, а почтовое отделение Кохтла-Ярве - 28 сентября. Этой осенью начнут работу 13 обновленных почтовых контор по всей Эстонии.

Новое почтовое отделение Силламяэ, переехавшее на бульвар Виру, 2a по соседству с прежним адресом, стало более доступным для клиентов и расположено в более людном месте, сообщила "Omniva".

- Почтово-посылочная услуга стремительно развивается. Несмотря на то, что посылочные автоматы пользуются все большей популярностью, все же есть почтовые услуги, которые люди хотят получать прямо в почтовой конторе. Теперь в Силламяэ созданы современные условия для почтовых услуг нового поколения как для местных жителей, так и для гостей, и мы приглашаем всех посетить новое отделение, - сказала член правления "Omniva" Кристи Унт.

В обновленной почтовой конторе экологическому подходу уделяется больше внимания, чем раньше: в продаже экологически чистая упаковка и упаковочные решения. "Мы придумали более бережный подход к упаковке "забери и оставь", который позволяет оставлять использованную упаковку в конторе, чтобы следующие клиенты могли использовать ее при отправке своих посылок", - добавила Унт.

Одним из новшеств в обновленном почтовом отделении является наличие собственного магазина подарков "Omniva", где можно купить книги и сувениры. Предлагаются также почтовые марки, открытки и другая традиционная почтовая продукция.

На центральном месте в зале установлен упаковочный стол, где клиенты могут на месте упаковать свои посылки, например, подарки, и сразу отправить их.

Кроме того, имеются три стойки обслуживания с открытым доступом.