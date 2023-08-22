В Силламяэ открылось почтовое отделение нового образца

В Силламяэ начало работу обновленное почтовое отделение. Omniva планирует открыть еще 13 таких отделений по всей Эстонии, о чем сообщил новостной портал Rus.ERR.
В обновленных почтовых отделениях Omniva уделяется больше внимания вопросам сохранения окружающей среды. Например, в продаже дружественная по отношению к природе упаковка.
"К счастью, в Силламяэ живет много людей и услуга почтового отделения в городе очень востребована. Это послужило для нас сигналом, чтобы его обновить. Здесь просторное и открытое помещение, мы обновили выбор продукции, мы уделяем внимание вопросам сохранения окружающей среды. Мы всегда на связи с местными самоуправлениями, чтобы лучше понимать нужды жителей и исходя из этого строим свои планы", - сказала член правления Omniva Кристи Унт.
У Omniva в общей сложности 59 почтовых контор, и в ближайшие годы планируется обновить их все, пишет Rus.ERR.