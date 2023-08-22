В Силламяэ открылось почтовое отделение нового образца

"К счастью, в Силламяэ живет много людей и услуга почтового отделения в городе очень востребована. Это послужило для нас сигналом, чтобы его обновить. Здесь просторное и открытое помещение, мы обновили выбор продукции, мы уделяем внимание вопросам сохранения окружающей среды. Мы всегда на связи с местными самоуправлениями, чтобы лучше понимать нужды жителей и исходя из этого строим свои планы", - сказала член правления Omniva Кристи Унт.