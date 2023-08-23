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Заблудившегося ягодника из Нарвы нашли при помощи дрона

Илья Смирнов
, журналист
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В лес за ягодами. Фото иллюстративное.
В лес за ягодами. Фото иллюстративное. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Нарвитяне, приехавшие в лес за ягодами, недосчитались одного человека и позвонили на 112.

Тревожный вызов поступил спасателям 22 августа, во вторник, в 16.07 из района деревни Имату, что в Алутагузеской волости. По словам звонившего, они вдевятером приехали из Нарвы в лес по ягоды, но одна пожилая женщина из их группы потерялась, а ее телефон больше не отвечает.

Спасатели начали поиски женщины с помощью воздушного дрона.

Уже во время поиска заблудившейся женщине удалось самой дозвониться на экстренный номер 112 и описать свое местоположение. После этого дрон обнаружил пропавшую - это было в 20.17, то есть незадолго до захода солнца.

Спасатели сообщили, что с найденной женщиной было все в порядке.

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