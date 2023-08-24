Всемирно известная мужская балетная труппа рассмешит йыхвискую публику

В субботу, 26 августа, в Йыхвиском концертном доме выступит балетная труппа "Les Ballets Trockadero de Monte Carlo", коньком которой является классический балет в юмористическом ключе.
Организатор, бывший руководитель балетной труппы "Эстонии" и солист Тоомас Эдур подтвердил, что в Эстонии редко встретишь танцоров такого уровня.
"The Trocksi", как ласково называют труппу, была основана в 1974 году энтузиастами балета, которые хотели предложить классический балет в юмористической форме и чтобы все роли исполнялись мужчинами.
Звездный взлет труппы начался в театрах "Off-оff-Broadway" в Нью-Йорке, где они выступали, правда, в небольших залах, но были тепло встречены как критиками, так и публикой. На сегодняшний день "The Trocks" выступили в десятках стран и более чем в 600 городах мира.
Репертуар труппы очень разнообразен и включает известные номера из таких классических балетов, как "Лебединое озеро", "Пахита", "Щелкунчик", "Дон Кихот", "Жизель". Они также остроумно пародируют известных хореографов. В Эстонию труппа привезет одну из своих лучших программ, в которую входит и второй акт балета Чайковского "Лебединое озеро".
- "Trockadero" исполняет свои спектакли глубоко эмоционально. Это не какая-то дешевая пародия, фарс, это сделано со вкусом, - сказал Тоомас Эдур.
По его словам, это жизнерадостное представление - отличный способ завершить лето и получить положительные эмоции перед началом учебного года и осени. "На представлении действительно можно увидеть хороший, качественный танец, а также посмеяться. Овации на каждом их выступлении говорят сами за себя".