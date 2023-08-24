Всемирно известная мужская балетная труппа рассмешит йыхвискую публику

Организатор, бывший руководитель балетной труппы "Эстонии" и солист Тоомас Эдур подтвердил, что в Эстонии редко встретишь танцоров такого уровня.

"The Trocksi", как ласково называют труппу, была основана в 1974 году энтузиастами балета, которые хотели предложить классический балет в юмористической форме и чтобы все роли исполнялись мужчинами.

Звездный взлет труппы начался в театрах "Off-оff-Broadway" в Нью-Йорке, где они выступали, правда, в небольших залах, но были тепло встречены как критиками, так и публикой. На сегодняшний день "The Trocks" выступили в десятках стран и более чем в 600 городах мира.

Репертуар труппы очень разнообразен и включает известные номера из таких классических балетов, как "Лебединое озеро", "Пахита", "Щелкунчик", "Дон Кихот", "Жизель". Они также остроумно пародируют известных хореографов. В Эстонию труппа привезет одну из своих лучших программ, в которую входит и второй акт балета Чайковского "Лебединое озеро".

- "Trockadero" исполняет свои спектакли глубоко эмоционально. Это не какая-то дешевая пародия, фарс, это сделано со вкусом, - сказал Тоомас Эдур.