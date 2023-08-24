Молодежь наполнит двор мызы Ярве задорной музыкой

Концертные впечатления предложит на "Järwe kõla" молодой энергичный фольклорный ансамбль "Ehale", ставший финалистом республиканского конкурса "Noor pärimusbänd 2023" ("Молодая фольклорная группа - 2023"), а также выступавший на Вильяндиском фольклорном фестивале и "Tallinn Music Week". Действующая полтора года группа только что выпустила новый сингл "Isa luige lugu", оригинальная мелодия которого была записана в 1936 году. Ранее коллектив выпустил также мини-альбом "Üheks".

Во дворе мызы Ярве выступит также удостоившийся музыкальных наград как в Эстонии, так и за рубежом, и завоевавший сердца слушателей дуэт аккордеонистов Микка Лангепроона & Хенри Цибо. Молодые талантливые аккордеонисты известны как хорошей техникой исполнения, так и музыкальностью. Оба музыканта очаровали публику на телеконкурсе ETV "Klassikatähed".

- С помощью музыки мы поможем мызе Ярве обрести новую жизнь, - таково желание учащихся Кохтла-Ярвеской гимназии Лийзи Каубер и Ангелики Игошевой. К организации мероприятия они привлекли многих учеников своей школы, а также молодежь из других мест Ида-Вирумаа.

Юные организаторы обещают также неожиданных исполнителей. Наряду с концертами в пятницу на мызе Ярве будут и другие интересные занятия: стрельба из лука, исторический тур, зона рукоделия, фольклорные игры и танцы. Состоится и вечерний джем, на который каждый может прийти со своим музыкальным инструментом и своим голосом.

- За всю эту красоту раскошеливаться не придется. Мероприятие помогают финансировать главный спонсор "VKG" и - через медийную платформу "Hooandjaк" - многие люди, которых не оставляют равнодушными история и судьба здешнего края. Большую поддержку оказали также Тойлаское волостное управление и Кохтла-Ярвеская гимназия, - сказала Лийзи Каубер.