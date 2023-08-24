ОДИН ВОПРОС ⟩ С открытием нового школьного здания йыхвиская школьная сеть упорядочена?

- Новая школа - это не просто здание, а часть более крупного образовательного городка, создающего целостный и современный образовательный опыт. Дизайн нового школьного здания ориентирован на обеспечение наилучших возможностей для учащихся. Интерактивная среда обучения, открытая библиотека, индивидуальные учебные уголки и терраса для обучения на свежем воздухе - все эти ресурсы помогают поддерживать индивидуальное обучение и творческое самовыражение. Образовательная сеть Йыхви в порядке, а новое здание Йыхвиской основной школы в образовательном городке является вишенкой на торте. Очень приятно, что многие хотят поступить в нашу школу и что здесь так много детей. Я с гордостью могу сказать, что у нас лучшая школа в уезде.