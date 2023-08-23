В Эстонии прогнозируется экономический спад

Прогноз экономического роста на 2024 год понизился с 2,3 до 2 процентов. На 2025 год банк прогнозирует 3-процентный экономический рост, сообщается в "Swedbank Economic Outlook", на который ссылается Rus.Postimees .

Рост потребительских цен замедлится в этом году, по оценке банка, с прошлогодних 19,4 процента до 9,8 процента. Уровень безработицы поднимется в этом году до 6,5 процента. Средний рост зарплат составит в этом году 11,2.