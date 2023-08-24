Историки из Франции ищут в Ида-Вирумаа свидетелей массовых расстрелов

Одна из лидеров команды Ольга Кульбачная, которая занимается этой работой с самого начала, рассказала, что уже без малого два десятилетия их организация, созданная католическим священником Патриком Дюбуа, занимается поиском свидетелей и мест массовых расстрелов во время Второй мировой войны, которые нигде не отмечены.

- Наша задача - найти эти места, пока потенциальные свидетели еще живы, могут что-то рассказать и показать, - конкретизирует она. - Как правило, это уже пожилые люди, до 1937 года рождения, и понятно, что с каждым годом их становится все меньше. Но, к счастью, кто-то еще есть и готов поделиться воспоминаниями. Изначально мы начали искать места расстрелов евреев, но потом стали записывать обо всех. Приоритет - рассказы людей, которые видели своими глазами, могут что-то рассказать и показать место.