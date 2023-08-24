Историки из Франции ищут в Ида-Вирумаа свидетелей массовых расстрелов

Подойти к старикам на улице, постучаться в квартиру и заглянуть в дом ветеранов - везде есть возможность пополнить страницы истории, связанные со Второй мировой войной. По такому принципу работает группа из французской организации "Яхад-Ин Унум", приехавшая в Ида-Вирумаа в середине августа и планирующая быть здесь до конца месяца.
Одна из лидеров команды Ольга Кульбачная, которая занимается этой работой с самого начала, рассказала, что уже без малого два десятилетия их организация, созданная католическим священником Патриком Дюбуа, занимается поиском свидетелей и мест массовых расстрелов во время Второй мировой войны, которые нигде не отмечены.