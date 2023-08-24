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Историки из Франции ищут в Ида-Вирумаа свидетелей массовых расстрелов

Ирина Кивисельг
, журналист
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Команда поисковиков сейчас колесит по Ида-Вирумаа.
Команда поисковиков сейчас колесит по Ида-Вирумаа. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik

Подойти к старикам на улице, постучаться в квартиру и заглянуть в дом ветеранов - везде есть возможность пополнить страницы истории, связанные со Второй мировой войной. По такому принципу работает группа из французской организации "Яхад-Ин Унум", приехавшая в Ида-Вирумаа в середине августа и планирующая быть здесь до конца месяца.

Одна из лидеров команды Ольга Кульбачная, которая занимается этой работой с самого начала, рассказала, что уже без малого два десятилетия их организация, созданная католическим священником Патриком Дюбуа, занимается поиском свидетелей и мест массовых расстрелов во время Второй мировой войны, которые нигде не отмечены.

- Наша задача - найти эти места, пока потенциальные свидетели еще живы, могут что-то рассказать и показать, - конкретизирует она. - Как правило, это уже пожилые люди, до 1937 года рождения, и понятно, что с каждым годом их становится все меньше. Но, к счастью, кто-то еще есть и готов поделиться воспоминаниями. Изначально мы начали искать места расстрелов евреев, но потом стали записывать обо всех. Приоритет - рассказы людей, которые видели своими глазами, могут что-то рассказать и показать место.

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