Эрик Гамзеев: В ожидании волшебника

Стать ида-вирумааским волшебником хотят 34 человека, которые претендуют на должность представителя правительства в Ида-Вирумаа.
Увязывание этой должности с волшебством не является слишком произвольным, если посмотреть на сопровождающие поиск чиновника сверхчеловеческие ожидания и прилагающийся к этому пустой набор инструментов. К тому же ида-вируские туристические деятели уже много лет используют название Ида-Вылумаа (эту игру слов можно перевести как Восточная Волшебная страна) в маркетинге уезда.
После весенних выборов в Рийгикогу, когда большинство парламентских партий в Ида-Вирумаа потерпели неудачу, а граждане Михаил Стальнухин и Айво Петерсон, напротив, получили пугающе много голосов, партийные лидеры единогласно заявили, что следует серьезно заняться Ида-Вирумаа, в противном случае клубок проблем там будет становиться все больше и больше.
Относительно конкретных шагов три политические силы, вошедшие в правящую коалицию, в ходе коалиционных переговоров так и не достигли ясности. Решение проблем, связанных с Ида-Вирумаа, было прописано в одном предложении коалиционного соглашения: "Чтобы лучше управлять решением проблем, связанных с Ида-Вирумаа, назначим представителя правительства в Ида-Вирумаа". Иными словами, назначим на должность чиновника, и пусть он потом смотрит и занимается…
Представление о том, каковы будут роль представителя правительства в Ида-Вирумаа и его полномочия, поначалу довольно расплывчатое и неконкретное. Судя по уже имеющимся сигналам, он должен поддержать улучшение социально-экономической ситуации в Ида-Вирумаа и увеличить присутствие государства.
Проще говоря, эти бюрократические клише должны означать, что представитель призван существенно сократить безработицу и бедность в Ида-Вирумаа, а также увеличить доходы местных жителей и укрепить дружелюбную настроенность по отношению к Эстонии. То есть делать вещи, которые в течение десятилетий не особо удавались. Уровень безработицы в Ида-Вирумаа по-прежнему значительно выше, чем в любом другом уезде, уровень относительной бедности самый высокий, уровень заработной платы ниже среднего по Эстонии, Нарвское горсобрание судорожно цепляется за названия улиц, носящих имена красноармейцев, а большая часть выпускников местных муниципальных школ не владеют эстонским языком свободно.
Если предположить, что один чиновник без собственной команды и бюджета решит накопившиеся проблемы Ида-Вирумаа, то, очевидно, на эту должность ожидались такие кандидаты как старик Хоттабыч, Дэвид Копперфильд и прочие их братья и сестры по цеху. Расплывчатость роли ида-вируского представителя также послужила причиной того, почему руководители городов и волостей Ида-Вирумаа до сих пор не проявляли особого энтузиазма относительно его назначения.
Но давайте все же постараемся быть оптимистами и думать, что каждый человек, который занимается вопросами Ида-Вирумаа в правительстве, принесет ту или иную пользу региону. Это в случае, если другие министерства и ведомства не начнут перекладывать свои обычные задачи на его плечи.
"Если предположить, что один чиновник без собственной команды и бюджета решит накопившиеся проблемы Ида-Вирумаа, то, очевидно, на эту должность ожидались такие кандидаты как старик Хоттабыч, Дэвид Копперфильд и прочие их братья и сестры по цеху".
Эрик Гамзеев, главный редактор
Понятно, что такую новую должность своей внутренней силой и харизмой во многом сформирует человек, который ее в итоге получит. Его должностная инструкция могла бы состоять из одного предложения: изменить к лучшему жизнь в Ида-Вирумаа. К показателям эффективности работы следует отнести, например, какими будут на начало 2026 года в Ида-Вирумаа уровень безработицы, средняя зарплата, средняя цена квадратного метра квартир в уездном центре Йыхви... Предпосылкой успеха на этой должности является очень хорошее знание жизни Ида-Вирумаа и авторитет как в самом уезде, так и среди правительственных партий.
Политики и министерства уже несколько лет наперегонки рассылают пресс-релизы о том, как 350 миллионов евро фонда справедливого перехода осчастливят Ида-Вирумаа. Они безусловно помогут, и этой возможностью необходимо воспользоваться. Но одного этого недостаточно, с учетом того, сколько рабочих мест, денег и благосостояния Ида-Вирумаа уже потерял в результате климатической политики. Для сравнения: только в прошлом году предприятия Ида-Вирумаа заплатили государству более 600 миллионов евро за квоты на выбросы углекислого газа и различные экологические сборы, из которых вернулось в уезд менее пяти процентов.
Кроме того, следует учитывать, что внешних факторов, которые бы поддерживали развитие экономики Ида-Вирумаа, мало. Менее десяти лет назад в программах развития можно было прочитать, что будущее экономики Ида-Вирумаа держится на трех китах: сланцевая промышленность, которую планировали расширить, чтобы начать производить автомобильное топливо, логистика как плацдарм между западом и востоком, и туризм, надежды на рост которого также во многом основывались на расположенном поблизости Петербурге с семимиллионным населением. Два последних кита были серьезно ранены, когда раскрылось истинное лицо российского путинского режима. Сланцевая промышленность с подрезанными крыльями летает ниже, чем планировалось, в лабиринте правил климатической политики.
Каковы причины, по которым предприниматели сейчас бы пошли на риск в Ида-Вирумаа, ближайшем соседе России? Инвестиционная поддержка со стороны фонда справедливого перехода является одним из аргументов. Будем надеяться, что будущий завод по производству магнитов, который первым получил поддержку, станет историей большого успеха. Но нужны еще пара десятков таких историй.
В отличие от волшебников, у представителя правительства в Ида-Вирумаа не будет волшебной палочки, и чудес от него ждать не стоит. Но у него мог бы иметься молоточек, которым он мог бы постоянно стучать по совести партий правящего союза и напоминать им, что обещали их кандидаты от Ида-Вирумаа на трех последних выборах в этом регионе. Почти все политики, баллотировавшиеся в Рийгикогу в Ида-Вирумаа, перед выборами заявляли в один голос, мол, голосуйте за нас, ведь именно мы - те доблестные мужчины и женщины, кто поможет вернуть в Ида-Вирумаа уплачиваемые здешними предприятиями экологические налоги. Это было похоже на припев популярной песни, которым ласкали слух избирателей, но когда дело дошло до создания коалиции, эта идея снова получила ноль баллов.
Если бы представителю правительства удалось чуть больше развернуть потоки экологических сборов в сторону Ида-Вирумаа, то ему можно было бы вручить аттестат нулевого класса школы волшебников.