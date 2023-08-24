Эрик Гамзеев: В ожидании волшебника

В отличие от волшебников, у представителя правительства в Ида-Вирумаа не будет волшебной палочки, и чудес от него ждать не стоит. Но у него мог бы иметься молоточек, которым он мог бы постоянно стучать по совести партий правящего союза и напоминать им, что обещали их кандидаты от Ида-Вирумаа на трех последних выборах в этом регионе. Почти все политики, баллотировавшиеся в Рийгикогу в Ида-Вирумаа, перед выборами заявляли в один голос, мол, голосуйте за нас, ведь именно мы - те доблестные мужчины и женщины, кто поможет вернуть в Ида-Вирумаа уплачиваемые здешними предприятиями экологические налоги. Это было похоже на припев популярной песни, которым ласкали слух избирателей, но когда дело дошло до создания коалиции, эта идея снова получила ноль баллов.