ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Ида-Вирумаа должен прекратить противостояние государству

Одной из целей критики республиканского правительства было внушить местным жителям, что во всех местных проблемах виновато именно государство, а местные власти, напротив, защищают их интересы от злобного центрального правительства. Для нагнетания противостояния использовались различные темы: от образования до языка и истории.

Но с самого начала было ясно, что такой обман зрения не может продолжаться долго. Идавирусцы тоже видели, как другие регионы развивались, а в Нарве и Кохтла-Ярве процветала коррупция, и руководители городов и их приближенные в итоге один за другим представали перед судом.