ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Ида-Вирумаа должен прекратить противостояние государству

Два крупнейших города Ида-Вирумаа - Нарва и Кохтла-Ярве - уже несколько десятилетий противопоставляют себя центральному правительству. Вернее, противостояние нагнетается руководством этих городов. Одной из причин, сделавших такое противостояние удобным, было, конечно же, то обстоятельство, что находившаяся у власти в этих городах Центристская партия большую часть последних 30 лет находилась в оппозиции на Тоомпеа. Таким образом могли говорить своим избирателям, мол, смотрите, правительство нас не любит, потому что у власти здесь Центристская партия.
Одной из целей критики республиканского правительства было внушить местным жителям, что во всех местных проблемах виновато именно государство, а местные власти, напротив, защищают их интересы от злобного центрального правительства. Для нагнетания противостояния использовались различные темы: от образования до языка и истории.
Но с самого начала было ясно, что такой обман зрения не может продолжаться долго. Идавирусцы тоже видели, как другие регионы развивались, а в Нарве и Кохтла-Ярве процветала коррупция, и руководители городов и их приближенные в итоге один за другим представали перед судом.
К настоящему времени, конечно, ситуация кардинально изменилась, потому что поменялась и власть в этих городах. И понимание природы власти у новых руководителей, похоже, совершенно иное. Будем надеяться, что они сохранят стремление придать импульс изменениям как внутри самоуправления, так и в отношениях с государством. Да, в Нарве мы недавно видели очередную попытку рассориться с государством, когда горсобрание решило сохранить названия "красных" улиц. Однако большинство членов горсобрания в этом голосовании не участвовало, что тоже является примечательным фактом.