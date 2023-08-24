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Затронутые полигонами Сил обороны самоуправления требуют равного обращения

Кюлли Крийс
, журналист
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Руководители самоуправлений подтвердили в своем обращении готовность сотрудничать с Министерством обороны и Силами обороны, при условии, что к ним отнесутся с уважением, на равных и с учетом их мнения.
Руководители самоуправлений подтвердили в своем обращении готовность сотрудничать с Министерством обороны и Силами обороны, при условии, что к ним отнесутся с уважением, на равных и с учетом их мнения. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Руководители шести самоуправлений обратились в Министерство обороны для изменения проекта постановления, определяющего размеры компенсации за беспокойство, создаваемое полигонами Сил обороны.

По оценке руководителей Алутагузеской, Анияской, Антслаской, Куусалуской и Рыугеской волостей, а также города Нарва-Йыэсуу, проект постановления не обеспечивает равный подход ко всем волостям и городам, затронутым полигонами, к составлению проекта постановления не были привлечены самоуправления и принципы выплаты компенсации остаются непонятными.

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