Затронутые полигонами Сил обороны самоуправления требуют равного обращения

Руководители шести самоуправлений обратились в Министерство обороны для изменения проекта постановления, определяющего размеры компенсации за беспокойство, создаваемое полигонами Сил обороны.
По оценке руководителей Алутагузеской, Анияской, Антслаской, Куусалуской и Рыугеской волостей, а также города Нарва-Йыэсуу, проект постановления не обеспечивает равный подход ко всем волостям и городам, затронутым полигонами, к составлению проекта постановления не были привлечены самоуправления и принципы выплаты компенсации остаются непонятными.