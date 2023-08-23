На крыше самого высокого жилого дома Вирумаа начались восстановительные работы

В самом высоком жилом доме всего Вирумаа, высящемся в центре приграничного города, начался ремонт опасной кирпичной кладки, о чем написала "Нарвская газета".
"В доме началась реставрация кирпичной кладки на водонапорной башне", - пояснил "Нарвской газете" Эльдар Салманов, председатель квартирного товарищества в двенадцатиэтажном доме по ул.Александра Пушкина, 20.
"Северное побережье" еще в 2011 году писало о кирпичах, вываливающихся из кладки на 49-метровой высоте. В силу архитектурной особенности здания кирпичи тогда упали не на землю, а на основную крышу дома, но все равно было ясно, что ситуация опасная. За последовавшие годы выполнялись работы по укреплению кладки, но к настоящему времени положение снова стало критическим и потребовалось вмешательство строителей.
Двенадцатиэтажный дом по ул.Александра Пушкина, 20 эксплуатируется с 1970 года. Сейчас там наряду с жилыми квартирами есть бизнес-офисы. Уникальной особенностью здания является водонапорная башня на крыше. Скрытые за внешними стенами стальные баки не использовались по назначению уже сразу после строительства, но эта башня по-прежнему является неотъемлемой частью самого высокого жилого дома не только Нарвы, но и всего Вирумаа.