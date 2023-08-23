На крыше самого высокого жилого дома Вирумаа начались восстановительные работы

"В доме началась реставрация кирпичной кладки на водонапорной башне", - пояснил "Нарвской газете" Эльдар Салманов, председатель квартирного товарищества в двенадцатиэтажном доме по ул.Александра Пушкина, 20.

"Северное побережье" еще в 2011 году писало о кирпичах, вываливающихся из кладки на 49-метровой высоте. В силу архитектурной особенности здания кирпичи тогда упали не на землю, а на основную крышу дома, но все равно было ясно, что ситуация опасная. За последовавшие годы выполнялись работы по укреплению кладки, но к настоящему времени положение снова стало критическим и потребовалось вмешательство строителей.