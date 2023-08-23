Чт, 24.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

На крыше самого высокого жилого дома Вирумаа начались восстановительные работы

Северное побережье
Facebook Twitter
Comments
Двенадцатиэтажный дом по ул.Александра Пушкина, 20 в Нарве.
Двенадцатиэтажный дом по ул.Александра Пушкина, 20 в Нарве. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

В самом высоком жилом доме всего Вирумаа, высящемся в центре приграничного города, начался ремонт опасной кирпичной кладки, о чем написала "Нарвская газета".

"В доме началась реставрация кирпичной кладки на водонапорной башне", - пояснил "Нарвской газете" Эльдар Салманов, председатель квартирного товарищества в двенадцатиэтажном доме по ул.Александра Пушкина, 20.

"Северное побережье" еще в 2011 году писало о кирпичах, вываливающихся из кладки на 49-метровой высоте. В силу архитектурной особенности здания кирпичи тогда упали не на землю, а на основную крышу дома, но все равно было ясно, что ситуация опасная. За последовавшие годы выполнялись работы по укреплению кладки, но к настоящему времени положение снова стало критическим и потребовалось вмешательство строителей.

Двенадцатиэтажный дом по ул.Александра Пушкина, 20 эксплуатируется с 1970 года. Сейчас там наряду с жилыми квартирами есть бизнес-офисы. Уникальной особенностью здания является водонапорная башня на крыше. Скрытые за внешними стенами стальные баки не использовались по назначению уже сразу после строительства, но эта башня по-прежнему является неотъемлемой частью самого высокого жилого дома не только Нарвы, но и всего Вирумаа.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Нарва
Наверх