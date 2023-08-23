Крупнейшая конференция для обмена опытом учителей пройдет в Нарве

В пятницу, 25 августа, в Нарвском колледже Тартуского университета пройдет 24-я педагогическая конференция, тема которой в этот раз - "Язык в предметном обучении". Цель - познакомить участников с возможностями поддержать учеников в процессе освоения второго или иностранного языка в ходе изучения предмета.

По словам руководителя Центра многоязычного образования Нарвского колледжа Анны Голубевой, освоение второго языка в процессе изучения предмета вновь стало актуальной темой в связи с переходом на эстоноязычное обучение.

- Педагогическая конференция предлагает участникам замечательную возможность перед началом учебного года познакомиться с практическим опытом наших учителей в сфере как интегрированного обучения предмету и языку, так и языкового погружения. Учась на опыте друг друга, мы чувствуем себя смелее и приобретаем чувство уверенности в том, что на сегодняшний день проделана значительная подготовительная работа, необходимая для проведения обучения на эстонском языке, у нас есть практический опыт, на котором мы можем учиться, и теперь нам просто нужно идти вместе вперед, - сказала Голубева.

Практическая по своей сути конференция представляет собой площадку для обмена опытом, где участники могут в рамках четырех секций рассказывать друг другу о методических приемах и практических решениях.

Почти в двадцати разнообразных мастерских, разделенных по школьным ступеням, своим опытом поделятся педагоги и специалисты со всей Эстонии. В мастерских приведут примеры проектов, основанных на интегрированном обучении, научатся применять дигитальные технологии и обсудят различные методические решения. Кроме этого, работники Нарвского музея представят возможности для организации сотрудничества между школой и музеем.

Конференцию откроет министр образования и науки Кристина Каллас.

В рамках конференции пройдет также конкурс постер-презентаций, который тоже уже стал традицией.