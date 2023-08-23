Нехватка специалистов в школах Эстонии скоро будет исчисляться тысячами

"На примере Нарвы могу сказать, что в некоторых школах необходимой квалификации отвечают лишь 20-30% учителей, а в ходе полного процесса перехода, то есть с 2024 по 2030 год, мы, вероятно, будем говорить о нехватке специалистов в тысячах, а не сотнях", - отметила советник по вопросам перехода на эстоноязычное обучение Ирене Кяосаар на состоявшейся 23 августа пресс-конференции.

В Министерстве образования и науки рассчитывают, что в ближайшие годы больше учителей пройдут обучение и получат необходимые квалификации, а на рынке труда появятся молодые специалисты.

Портал Rus.ERR отмечает, что учительскую профессию сейчас выбирают все больше студентов. По сравнению с предыдущими годами, в Тартуском и Таллиннском университетах педагогические специальности выбрали на 390 студентов больше, чем в предыдущие годы.