Нехватка специалистов в школах Эстонии скоро будет исчисляться тысячами

Из 73 школ, которые затрагивает планируемый переход на эстоноязычное обучение, примерно в 60 может возникнуть проблема нехватки учителей и других специалистов, сообщила советник по вопросам перехода на эстоноязычное обучение Ирене Кяосаар, слова которой приводит новостной портал Rus.ERR.
"На примере Нарвы могу сказать, что в некоторых школах необходимой квалификации отвечают лишь 20-30% учителей, а в ходе полного процесса перехода, то есть с 2024 по 2030 год, мы, вероятно, будем говорить о нехватке специалистов в тысячах, а не сотнях", - отметила советник по вопросам перехода на эстоноязычное обучение Ирене Кяосаар на состоявшейся 23 августа пресс-конференции.
В Министерстве образования и науки рассчитывают, что в ближайшие годы больше учителей пройдут обучение и получат необходимые квалификации, а на рынке труда появятся молодые специалисты.
Портал Rus.ERR отмечает, что учительскую профессию сейчас выбирают все больше студентов. По сравнению с предыдущими годами, в Тартуском и Таллиннском университетах педагогические специальности выбрали на 390 студентов больше, чем в предыдущие годы.
Вдобавок, по словам министра образования и науки Кристины Каллас, студенты будут получать стипендию в размере 400 евро. Университеты же получат 448 тысяч евро на помощь студентам, которым необходимо улучшить знание эстонского языка.
Подробнее - в публикации на портале Rus.ERR.