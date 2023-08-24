Создание конкурирующей центристской фракции в Нарве раздосадовало партийцев

"18 августа правление Нарвского округа Центристской партии собралось, чтобы обсудить ситуацию, когда в Нарвском горсобрании создана фракция "Keskerakond Narva Heaks", что крайне вводит в заблуждение и не согласовано с правлением Нарвского округа Центристской партии и правлением Центристской партии", - сообщило правление Нарвского партийного округа.

"С целью прекратить постоянные вотумы недоверия и сосредоточиться на работе 11 августа правление Нарвского округа Центристской партии пригласило войти в центристскую фракцию Нарвского горсобрания депутатов-центристов и всех, кто разделяет взгляды Центристской партии. Этому призыву последовали несколько депутатов, и сейчас во фракции центристов в горсобрании из 11 депутатов семеро - члены Центристской партии, тогда как во фракции "Keskerakonna fraktsioon Narva Heaks" из девяти депутатов лишь трое центристов", - говорится в сообщении Нарвского округа Центристской партии.

Во фракцию "Narva Heaks" входят: недавно вступивший в Центристскую партию Алексей Евграфов, присоединившаяся в 2021 году к другому избирательному списку Тамара Комлова и перешедшая после местных выборов в 2021 году из центристской в другую фракцию Елизавета Чертова. Использование в названии фракции "Центристская партия" не соответствует добрым традициям политики, находит правление Нарвского округа партии.