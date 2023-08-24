Нарвская горуправа оценила замену табличек на красноармейских улицах, министр одобрил смету

Министерство регионального развития и сельского хозяйства готово покрыть Нарве расходы, которые город понесет в связи с переименованием пяти улиц. Нарвский департамент городского хозяйства отправил в Таллинн пока предварительную смету.
Первоначально в Министерстве регионального развития и сельского хозяйства Эстонии прикидывали, что переименование пяти нарвских улиц обойдется в техническом плане в 8000-9000 евро. Сейчас Нарвский департамент городского хозяйства предварительно оценил замену уличных табличек и указателей приблизительно в 5541 евро, считая с налогом с оборота.
Региональный министр Мадис Каллас нашел эту предварительную смету оправданной и пообещал, что затраты Нарвы будут покрыты после предоставления документов о расходах.
Каллас напомнил, что местное самоуправление по закону должно само организовать приобретение и монтаж новых уличных вывесок и указателей, а также утилизацию старых. Министерство компенсирует самоуправлению эти затраты на основании соответствующего ходатайства и прилагаемых к нему расходных документов.
Переименование пяти нарвских улиц, которые содержат в своих названиях имена четырех красноармейцев и дату вхождения в город Красной армии 26 июля 1944 года, произойдет первого сентября на основании постановления, подписанного региональным министром 24 августа. Подписывая его, Мадис Каллас не согласился с доводами Нарвского горсобрания, настаивавшего на сохранении четырех старых названий.
Нарвская улица Алексея Юханова станет с сентября улицей Вяйке-Раквере, улица Арсентия Бастракова - улицей Масина, улица Игоря Графова - улицей Мадизе, улица Михаила Горбача - улицей Сеэдри, улица 26 Июля - улицей Юули.