Центр душепопечения и психологического здоровья появится в Нарве

Нарвский центр душепопечения и психологического здоровья торжественно откроется в среду 30 августа по соседству с Нарвской больницей по адресу: ул.Хайгла, 6.
В день открытия, в полдень, об основных сферах деятельности нового центра расскажут члены правления Зинаида Кульп и Владимир Батухтин. Участие в открытии примут также представители церквей: епископ Нарвский и Причудский Лазарь, настоятель Нарвского Евангелическо-лютеранского прихода Святой Марии Урмас Карилеэт, настоятель Нарвского римско-католического прихода отец Джегож - они совершат освящение помещения.
Некоммерческое объединение "Hingekaitse" действует в сфере социальной помощи разным категориям людей. В настоящее время оно оказывает услуги душепопечения в попечительском доме в Нарва-Йыэсуу.
Замечено, что такой вид поддержки особенно востребован в учреждениях здравоохранения. В связи с этим НКО "Hingekaitse", сформировавшее коллектив квалифицированных специалистов и волонтеров, нацелилось помогать пациентам Нарвской больницы, о чем идут переговоры с ее администрацией.
"К работе планируется привлекать психологов, душепопечителей, священников различных конфессий, социальных работников, педагогов, музыкантов, художников, спортсменов, ремесленников. Mы готовы оказывать наши услуги, в первую очередь, малообеспеченным слоям населения и людям с ограниченными возможностями. Мы открыты к сотрудничеству с другими учреждениями в деле психологического здоровья людей. Готовы делиться опытом, связанным с душепопечением. Синтез душепопечения и психологической помощи является новым явлением в Нарве, и мы уверены, что это даст положительные результаты", - говорится в распространенном сообщении НКО "Hingekaitse".
На первом этапе Нарвский центр душепопечения и психологического здоровья будет осуществлять консультирование и психологическую терапию для устранения последствий стресса, депрессии, конфликтов, тревожных переживаний, одиночества и неудач. Цель - обретение человеком спокойствия и душевного равновесия, восстановление у него интереса к жизни и позитивного мышления.