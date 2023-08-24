Центр душепопечения и психологического здоровья появится в Нарве

В день открытия, в полдень, об основных сферах деятельности нового центра расскажут члены правления Зинаида Кульп и Владимир Батухтин. Участие в открытии примут также представители церквей: епископ Нарвский и Причудский Лазарь, настоятель Нарвского Евангелическо-лютеранского прихода Святой Марии Урмас Карилеэт, настоятель Нарвского римско-католического прихода отец Джегож - они совершат освящение помещения.

Некоммерческое объединение "Hingekaitse" действует в сфере социальной помощи разным категориям людей. В настоящее время оно оказывает услуги душепопечения в попечительском доме в Нарва-Йыэсуу.

Замечено, что такой вид поддержки особенно востребован в учреждениях здравоохранения. В связи с этим НКО "Hingekaitse", сформировавшее коллектив квалифицированных специалистов и волонтеров, нацелилось помогать пациентам Нарвской больницы, о чем идут переговоры с ее администрацией.

"К работе планируется привлекать психологов, душепопечителей, священников различных конфессий, социальных работников, педагогов, музыкантов, художников, спортсменов, ремесленников. Mы готовы оказывать наши услуги, в первую очередь, малообеспеченным слоям населения и людям с ограниченными возможностями. Мы открыты к сотрудничеству с другими учреждениями в деле психологического здоровья людей. Готовы делиться опытом, связанным с душепопечением. Синтез душепопечения и психологической помощи является новым явлением в Нарве, и мы уверены, что это даст положительные результаты", - говорится в распространенном сообщении НКО "Hingekaitse".